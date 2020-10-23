中職／嘟嘟很重要 餅總：不能用帳面數據去評估

統一獅隊明天回到主場進行例行賽最終戰，「嘟嘟」潘威倫接續未完的比賽，也將正式完成生涯2000局投球，成為中職第一人。儘管今年成績不如預期，但總教練林岳平認為，潘威倫的價值不能只用帳面數據去看，「古林睿煬不能投、洋投不穩定時，他可以投，如果整年少了他，今年也沒得玩。」

獅隊明天在台南球場遭遇中信兄弟隊，為打到3局的保留比賽，潘威倫將繼續登板，若今天獅隊擊敗富邦悍將隊，明天一役也將成為決定獅隊取得季冠軍或要打季後挑戰賽的關鍵戰役。

潘威倫表示，球季就剩這兩場，每場都很重要，「心態沒有什麼可以多想的，就是盡力，上場幫助球隊，當然也希望球隊可以贏得最後勝利。」

潘威倫目前正式數據累積1998.2局投球，加上保留比賽，將正式跨過2000局大關，成為史上第一人。潘威倫表示，「2000局是從以前累積到現在，還是要有好的身體，才能持續留在場上，靠自己維持不是容易的事，很感謝後勤。」

潘威倫本季出賽16場（先發12場），拿下2勝6敗、防禦率8.80，成績不理想，但林岳平認為潘威倫的貢獻不能只用帳面去評估，「『嘟嘟』確實很重要，大家只用帳面數據去看他，但如果我整年少了他，今年沒得玩。」

獅隊受制於洋投沒找齊，原本設定為先發輪值一員的古林睿煬也掛傷，林岳平說：「5個先發排不齊時，最起碼我還有『嘟嘟』可以用。」