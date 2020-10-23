中職／當野手打出驚人貢獻 林安可還是喜歡投球多一點

統一獅隊季前戰力不被看好，現在在例行賽結束倒數2天，仍然保有競爭總冠軍賽門票的機會，超級新人林安可功不可沒，總教練林岳平說：「誰也想不到打出令人驚訝的成績。」儘管菜鳥年貢獻32轟、99分打點，林安可心中對投手還有夢，他坦言：「還是喜歡投手多一點。」

獅隊打出爭冠機會，將陳傑憲從內野移往外野，以及林安可擱置投手身分、以野手出擊，「外野三帥」打出名堂，讓團隊火力得到釋放，林岳平指出，「林安可當投手能拿幾勝不知道，但現在他的打擊有把投球的貢獻彌補起來。」

林安可的新人王獎項已是手到擒來，全壘打與打點兩項打擊個人獎座也有望入袋，全職野手第一年就有如此亮眼的成績單，林安可連說了好幾次很意外。

「很意外第一年就有這個成績，和當初設定的不一樣。」林安可表示，「一開始是以投手調整，春訓結束時，不能以投手這個方向出賽，要轉打者，也沒有多想，既然當打者，就是做好自己本分。」

春訓時喊出10勝、10轟目標，林安可無緣站上投手丘為球隊貢獻，但林岳平認為他的全壘打幫助球隊拿下的勝利，遠超過他當投手能為球隊貢獻的勝場。

林安可看待這些不在自己意料中的成績，「當初設定10轟、10勝，結果沒有勝，全壘打幫球隊多拿幾勝，這樣也是不錯。」

他也坦言，即使今年打出32轟，「還是喜歡投手多一點。」他強調，「沒有不喜歡當打者啦，只是兩個比較，還是喜歡投手多一點。」今年打擊成績這麼好，會不會擔心回不了投手丘？林安可說：「順其自然，目前沒有想法，看教練要不要給我丟，明年就知道了。」