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女棒聯賽／Anytime Fitness快樂打球 14人勇戰長期聯賽

聯合新聞網 / 智林體育台提供
Anytime Fitness是來自高雄的球隊。 Anytime Fitness跑跑人女子棒球俱樂部粉絲頁提供
Anytime Fitness是來自高雄的球隊。 Anytime Fitness跑跑人女子棒球俱樂部粉絲頁提供

Anytime Fitness跑跑人女子棒球俱樂部是來自高雄的球隊，今年3月21日才成軍就勇於報名第一屆聯賽，教練兼球員楊又璇表示，以安全打完比賽就好，快樂打球，成績不是首要的考量。

不少球員打過木棉花女棒隊，Anytime Fitness因為有部份成員在健身房上班，在公司支持下以此為名組隊，恰好與體育產業相連結，而「跑跑人」這個可愛的中文名字則是球員發想，健身房的標誌就像是一個人不停地奔跑而取名。

Anytime Fitness目前僅有12至14人，球員年齡層偏高，介於30初至40多歲之間，由玉田國小總教練潘忠勳領軍，平時也會借用玉田國小、龍華國小、真理大學等校場地，以南部為基地，今年9月全國女子棒球錦標賽初試啼聲，而聯賽是下一個挑戰。

Anytime Fitness跑跑人女子棒球俱樂部今年才成軍。 Anytime Fitness跑跑人女子棒球俱樂部粉絲頁提供
Anytime Fitness跑跑人女子棒球俱樂部今年才成軍。 Anytime Fitness跑跑人女子棒球俱樂部粉絲頁提供

由於人數不多，楊又璇坦言要報名聯賽一開始有所顧慮，但在台灣女子棒球推廣協會(TWBAA)的邀請下決定共襄盛舉，「我們每場比賽幾乎都要全員到齊，戰力上會比較吃緊，尤其是投手只有3到4人，主力目前就是我跟麥綺倩，每個球員都要身兼好幾個位置方便調度，守備較穩定算是我們的優勢。」

儘管如此，楊又璇正面看待首屆聯賽開打，「等了好久，女棒終於有正式的比賽，長期賽事對球員體力滿有挑戰，不過還是好事」，她說，賽制讓南部球隊最遠只移動到中部，增加球員工作彈性時間，也節省成本，賽程提前公告也能讓大家好排假，是滿貼心的安排。

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