中職／悍將打出抗壓力 高國輝許願拋下藍色彩帶

富邦悍將隊下半季戰績蛻變，擺脫過往關鍵期軟手形象，明天對決統一獅隊之戰贏球就可奪得下半季冠軍，高國輝希望能在新莊主場拋下藍色彩帶，感謝近幾場在客場應援的球迷。

悍將隊從8月中旬開始與獅隊互換龍頭位置，明天又是冤家正面對決，高國輝說：「跟獅隊拉鋸到10月還在拉鋸，以往球隊可能打到一半就失去競爭力」，差別在哪裡？高國輝說：「今年會有人適時跳出來當英雄。」

下半季的關鍵人物，高國輝點名林宥穎、陳凱倫、索沙的表現都很突出，而張進德不僅在攻擊面有幫助，高國輝說：「他還客串啦啦隊長，為球隊添加不同元素，這是我辦不到的」。

高國輝下半季17轟、48分打點的表現，無疑也是悍將隊打線關鍵人物，不過近2戰未敲安，他先開玩笑說：「是不是被別人舒服了？」後來解釋，10月打擊不順，但明天這場重要的比賽，把該做的做好，相信走出低潮的時間「快到了」。

爭冠關鍵期，悍將隊球迷情義相挺，16日作客獅隊，幾乎擠滿台南球場三壘側，20日在洲際球場對中信兄弟隊，也讓高國輝第一次看到球迷擠滿左外野，「希望明天可以拋下藍色彩帶，想要看我們贏球，球員就要做到最好」。