中職／下半季爭霸關鍵 洪總：互相了解

富邦悍將隊明天與統一獅隊之戰，贏球就可取得下半季冠軍，從上半季墊底，到下半季打到最後一戰仍有爭冠機會，悍將總教練洪一中認為，關鍵在於跟球員「互相了解」。

今日對統一獅隊之戰因雨延賽，悍將隊獲得多一天喘息，先發投手仍是索沙，牛棚中除了邦威、江國豪外全員待命，昨天中繼2.1局的陳仕朋也可登板，不過洪總也表示，「如果用到這麼多投手，恐怕是不妙了」。

悍將隊上半季以23勝37敗的戰績墊底，下半季打完59場，暫時以31勝27敗1和的成績位居第一，洪總認為其中一個關鍵在於，上半季洋投未能補齊，陣容上較為吃虧，「這是滿重要的一點，到了7月以後才比較正常」。

下半季戰績提升的另個關鍵，洪總認為是在季中選秀選進張進德這名即戰力，「阿德進來後，打擊成績有起有落，不過在團隊上多少有點化學效應」。

第一年執掌悍將隊兵符，洪總坦言上半季還是有點在跟球員「互相了解」的磨合期，「我了解你，你了解我，大家互相了解」，也才能在下半季打出隊形，展現爭霸氣勢。