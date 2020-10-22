中職／關鍵戰抗獅前 索沙先大讚餅總帶兵聰明

富邦悍將隊與統一獅隊關鍵戰役，延期一天舉行，兩隊先發投手人選不變，仍是索沙對上猛威爾，多休息一天是否有利調整？悍將隊洋投索沙賣個關子說：「明天就會知道了」。

明天對上獅隊的比賽，贏球就可以順利封王，索沙今天表現一派輕鬆，還照常幫隊友剪髮，原因在於，他對關鍵戰投球並不陌生，2014年效力韓職耐克森英雄隊時，也曾扛起對LG雙子隊的關鍵戰先發，至於結果如何？索沙說：「我們贏了」。

今年索沙對戰獅隊的防禦率4.44，是對戰三隊中最差，尤其對上林安可、蘇智傑、郭阜林，被打擊率都超過4成，索沙大讚對手：「統一獅有很好的打線，聰明、能打，下半季面對三隊雖然都很競爭，不過統一打線最強」。

除了打線，索沙也特別確認，獅隊總教練林岳平是不是第一年帶隊？「他很聰明，知道怎麼贏球。」索沙說：「我知道他是一位生涯履歷豐富的終結者，剛退下來也還了解目前生態，知道什麼時候該做什麼。」

大讚對手總教練後，索沙也立刻補了一句：「但我的好朋友（洪一中）還是更好的總教練」。

下半季尾聲索沙有過不少次投一休四的經驗，對他來說，休息四、五天都不是太大問題，「球季打到現在，誰能堅持下去就能勝出，身體就算不是最好狀態，心態夠強就可以彌補，有沒有下一個階段就要看現在了」。