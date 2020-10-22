中職／關鍵戰多延一天 林岳平：未必是壞事

今晚原定舉行的富邦悍將與統一獅隊之戰因雨延期到明天舉行，這場下半季「最硬」一戰，兩隊都有輸不得壓力，連打2天的悍將多了一天喘息，獅隊總教練林岳平認為，對自家球隊未必是壞事。

5天沒有比賽的獅隊，陣中投手休息充足，悍將隊本周先連打2場高強度比賽，延賽後多一天恢復戰力，尤其最強洋投索沙可以在「投一休五」的正常節奏先發出賽。

「餅總」林岳平說：「這對我們不見得是壞事，可以多一天適應北部溼冷的環境」，獅隊21日就已經提前北上備戰，今天雖然早早宣布延賽，仍到新莊球場正常訓練。

明天這一戰，悍將贏球就拿下下半季冠軍、獅隊贏球確定有季後賽可打，輸球一方只能看對手慶祝，林岳平表示：「這是整年最關鍵的一場，結果跟4隊都有關係，視同季後賽第7戰，雙方一樣，都會傾巢而出」。

獅隊仍有幾個陣容弱點待補強，一壘手這個位置今年共有6人擔任，下半季至今，潘傑楷表現較穩，不過林岳平認為，這個位置一直找不到重點球員，是未來要加強的地方。

游擊位置則因為林祖傑受傷，由陳重廷頂替，許哲晏、黃恩賜是替補的選項，雖然陳重廷近3場出現2次失誤，不過餅總認為，他是目前最好的選擇，考量到掌握度、穩定度，「換的人不一定比重廷好」。

獅隊今天這場比賽，就連副總統賴清德都在臉書發言關心，林岳平表示：「很多人跟我說，這代表是全國性的關注，只有加油了，不管過程如何，希望能有好的結果」。