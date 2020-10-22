日職／宋家豪再度下放二軍 王柏融仍無回一軍消息

根據日職官方公告，樂天隊台灣投手宋家豪，於今天再度被下放二軍。

宋家豪上個月21日一度被下放二軍，於10月6日才重返一軍出賽，上場四場比賽，而在18日對軟銀中繼上場表現不佳，投了0.2局挨一發三分砲，且失4分球隊最終大敗，個人防禦率達6.94，之後就沒有再上場，於今天球隊宣告再下二軍。

宋家豪本季不論防禦率、被安打、自責分，均是他加入日職四年以來新高。

至於日本火腿隊登錄吉田輝星回一軍，而王柏融仍未有升上一軍的消息。