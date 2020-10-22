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日職／宋家豪再度下放二軍 王柏融仍無回一軍消息
根據日職官方公告，樂天隊台灣投手宋家豪，於今天再度被下放二軍。
宋家豪上個月21日一度被下放二軍，於10月6日才重返一軍出賽，上場四場比賽，而在18日對軟銀中繼上場表現不佳，投了0.2局挨一發三分砲，且失4分球隊最終大敗，個人防禦率達6.94，之後就沒有再上場，於今天球隊宣告再下二軍。
宋家豪本季不論防禦率、被安打、自責分，均是他加入日職四年以來新高。
至於日本火腿隊登錄吉田輝星回一軍，而王柏融仍未有升上一軍的消息。
10/22(木)のパ・リーグ公示— 日本野球機構（NPB） (@npb) October 22, 2020
【出場選手登録】
岡大海(M)
菅野剛士(M)
吉田輝星(F)
【出場選手登録抹消】
宋家豪(E)
西巻賢二(M)
Ｌ．マーティン(M)#NPB
10月21日鎌ケ谷スタジアム。— 黄色い人 (@Y3ZWql3a2kqjFbv) October 21, 2020
居残り練習。
球場入りする王柏融選手。#王柏融 pic.twitter.com/XMf1bajNOL
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