中職／2.1局壓制超乎洪總預期 陳仕朋22日還想上

富邦悍將隊今晚以4：2擊敗樂天桃猿隊，先發投手邦威繳出6局失2分好投拿下勝利，接手的陳仕朋也貢獻2.1局，壓制對方打者，面對明晚對決統一獅隊的關鍵戰役，陳仕朋說：「球隊有需要，當然OK」。

邦威從4局開始手指起水泡，5局遇到亂流時，陳仕朋開始在旁邊待命，7局正式接手，投2.1局無失分，悍將總教練洪一中透露，原本沒打算讓陳仕朋投這麼長局數，但捕手認為他狀況很好，因此決定讓他續投。

這場角色從先發轉後援，陳仕朋表示，這周已接獲指令，昨天就開始在牛棚待命，「既然接到任務，就把它做好，上去沒有設定局數，不過後援的感覺、張力確實不同」。

陳仕朋在9局上遇到亂流，留下1出局、一三壘有人的局面，接手的陳鴻文連飆2K化解，陳仕朋表示：「留跑者給隊友，所以有點緊張，但看他投球很興奮，最後結果很開心」。

張進德今晚貢獻2安打、2分打點，3局下的陽春砲打回追平分，6局的一分打點一壘打，讓球隊維持在2分差，張進德表示：「很開心可以為球隊建功，前幾場沒打好，最後2場想幫球隊贏球」。

下半季才加入悍將隊的張進德，開朗的個性不僅活絡球隊氣氛，也敲出9轟的實質貢獻，張進德表示，對於全壘打數沒有特別設想，「每天起床只想要贏球而已」。