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中職／邦威手指破皮拚出好投 索沙都想「中0日」登板
富邦悍將隊今晚以4：2險勝樂天桃猿隊，先發投手邦威即使投到一半手指破皮，仍繳出6局失2分的成績，讓總教練洪一中忍不住說聲：「感謝他」。
猿隊今天卡本特、霸能、曼恩三名洋投接力登板，但邦威6局失2分的成績，加上陳仕朋2.1局、陳鴻文0.2局無失分守成，將士用命拿下勝利。
邦威賽後透露，4局開始就覺得手指「怪怪的」，原以為只是小水泡，「沒想到是我生涯遇過最大的水泡」，但還是撐住投完6局，他說：「腎上腺素上升，就拚下去了」。
總教練洪一中賽後解釋，邦威起水泡的是食指，但主要施力是中指，「他說還可以，就繼續，感謝他，大家現在有機會，就想為球隊盡一份心力」。
邦威雖然投出生涯單場新高的10次三振，但也有4次四壞、2次觸身，控球不理想，他表示：「保送是比賽的一部分，今天感謝守備幫忙，打者也做到自己的任務，看到球隊的向心力，朝著季後賽的目標前進」。
邦威、陳仕朋兩人在季末都曾先發兼後援，洪總說：「不管角色，心態都是一樣，現在這樣的關鍵時刻，每個人的心態都已經建設好」。
洪總舉例，今天就連索沙都想要主動請纓，連兩天出賽，「跟他說明天要先發，他說今天投完，明天還是可以投」，當然最後洪總並未答應。
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