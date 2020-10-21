中職／邦威6局10K好投 悍將勝猿隊差一勝下半季封王

面對樂天桃猿隊今晚端出的「卡霸套餐」，富邦悍將隊靠著邦威先發6局失2分，加上陳仕朋、陳鴻文接力守成，壓制猿隊打線，最終以4：2拿下重要的一勝。

悍將丟掉前2分都是先發投手邦威自己出狀況，3局上猿隊靠著保送加觸身後形成一二壘有人，陳晨威盜三壘造成捕手傳球失誤，直接跑回本壘得分；6局上邦威被敲二壘打後，又出現暴投、保送，形成無人出局、一三壘有人，靠著雙殺打僅失1分。

悍將在3局下先由張進德轟出右外野陽春砲追平，蔣智賢在一三壘有人時的安打敲回超前分，接下來悍將在5局蔣智賢安打、6局張進德二壘打各添得1分，讓比數維持在2分差。

悍將先發投手邦威6局僅被敲2安，不過也有4次四壞、2次觸身，失2分，投出生涯單場新高的10次三振是一大亮點；邦威退場後由陳仕朋接手，投2.1局無失分，9局上1出局後卻出現一三壘有人危機，陳鴻文登板連飆2K，守下勝利。

樂天隊本季最後一戰，三名洋投齊上，卡本特先發5局失3分，霸能中繼2.2局失1分，未如預期封鎖悍將打線，曼恩接手0.1局無失分。

悍將隊贏球後，戰局變得單純，只要明晚再擊敗統一獅隊，就可在新莊主場自力封王，拿下富邦集團接手經營後的首次季冠軍；此戰票房預售超過9成，內野已完售，外野約剩500張，有機會挑戰滿場。