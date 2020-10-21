中職／從落選到一軍初登板 陳韋霖：終於站上去了

從連三年選秀會落選，到獲得富邦悍將隊自主培訓，菜鳥投手陳韋霖的生涯一軍初登板來得突然，昨天在8局下上場化解滿壘危機後，陳韋霖最大心得就是：「終於站上去了」。

陳韋霖從2018年開始年年投入中職選秀，都未中選，直到今年9月11日以與悍將隊簽下自主培訓合約，21日轉為正式球員，10月10日被突然叫上一軍，到昨天對中信兄弟隊之戰獲得登板機會。

8局下悍將隊以1：6落後，中繼的江國豪遇到亂流，2出局後留下滿壘局面退場，悍將隊此時派上陳韋霖，用4球解決，讓林書逸敲出中外野飛球出局，抓到第3個出局數。

總教練洪一中考量當時以落後5分，逆轉機會不大，加上又是滿壘，剛好可以測試陳韋霖的「心臟夠不夠強」，就結果來看，洪總給出評價是，「不錯，起碼敢把球投進去」。

陳韋霖表示，賽前教練就有提醒，如果江國豪中繼出狀況，就是自己接手，但沒想到遇到滿壘局面，「教練有說，上去就全力往好球帶進攻，丟好球就對了」。

投完初登板後，陳韋霖今天受到大批媒體包圍訪問，談起從落選到一軍初登板的心得，他說：「能夠登板很興奮，終於站上去了」，但跟今天受訪相比，「被訪比較緊張，沒遇過這樣的場面」。

不過昨天最快球速138公里，距離個人最快球速143公里有些差距，陳韋霖說：「身體狀況還沒到很好，要把自己練得更壯一點」。