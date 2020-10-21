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中職／連三場硬戰 洪總：怪自己上半季沒打好
中職今年下半季打到剩最後三場，仍有三隊並列第一，富邦悍將隊近三場剛好對上不同隊，面對場場硬戰，總教練洪一中說：「賽制就是這樣，不需要去檢討賽制，檢討自己就好」。
悍將隊昨天面對中信兄弟隊，被洋投羅傑斯投出完投勝，今天對樂天桃猿隊、明天對統一獅隊，都關乎季後賽資格，兩隊勢必也會拿出全洋投應戰，每場打起來，氣氛猶如季後賽。
由於賽制關係，兄弟若包辦上、下半季冠軍，猿隊可因年度排名前三，獲得季後挑戰賽資格，因此全力抓悍將，獅隊也必須拉下悍將才能自行登頂，賽季打到尾聲，對悍將隊來說仍是場場硬仗，洪總表示：「怪自己上半季沒打好，檢討自己」。
中職現行上、下半季制，出現「輸球反得利」的狀況，引起球迷討論，領隊會議近期也將明年球季將採單一賽季、上下半季賽制納入討論。
洪總表示，對於賽季如何制定，自已沒有太多意見，「無論上下半季還是單一球季，對大家來說都是公平的，或許跟票房有關，但這是球團需要去考量的，我們跟球員就是打好每一場球」。
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