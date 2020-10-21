中職／猿隊仍不「掀牌」 悍將邦威、索沙接力先發

下半季賽程進入倒數三場，四隊都仍有季後賽機會，今日富邦悍將隊與樂天桃猿隊之戰，先發投手人選再度「蓋牌」，悍將隊昨日賽後就公布由邦威先發，猿隊則保密到最後一刻，要等到賽前聯盟公布才知誰先發。

富邦悍將、統一獅、中信兄弟三隊戰績並列第一，樂天桃猿隊也仍有季後賽機會，戰績接近下，各隊先發投手人選也受到賽事進行影響，昨日賽前，悍將與猿隊都未提前公布今日先發投手人選。

悍將隊昨晚在洲際棒球場對上兄弟，派出羅力先發，未能壓住陣腳，最終以1：6落敗，賽後總教練洪一中表示，賽前就已讓洋投邦威、索沙返回北部備戰，而今日先發投手將是邦威。

洪總今日賽前也透露，明天對統一獅隊之戰，將由索沙先發，至於昨日未公布人選原因，洪總說：「每一場都很關鍵，昨天如果有機會贏球，也可能讓邦威中繼，我們是沒辦法公布」。

至於對手今日先發，洪總認為，「百分之99點9是卡本特。」猿隊總教練曾豪駒賽前僅透露，陣中最穩的兩名洋投卡本特、霸能都會待命出賽，至於誰先登板？曾總僅說：「等一下（公布）就會知道」。

兄弟昨日勝出後，也代表猿隊仍有望靠著兄弟包辦上下半季冠軍，進入季後賽挑戰，今日是賽季最後一戰，加上拉下悍將有助於兄弟登頂，外界原就預期會推出「卡霸套餐」。