日職／陳偉殷客場先發戰西武 二局被敲一安未失分

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比賽攻守數據

【陳偉殷投球表現】

●一局下：羅德隊一局上未得分，兩隊0：0，一局下陳偉殷上場投球，面對西武一至三棒金子侑司、源田壮亮、栗山巧，分別是滾地出局、三振及左外野高飛球出局，三上三下。

●二局下，兩隊0:0，陳偉殷面對西武第五棒洋將梅希亞(Ernesto Mejia)，內野滾地球出局，接著第五棒外崎修汰被敲一壘安打，一壘有人；第六棒中村剛也，陳偉殷出現暴投，跑者上二壘，打者最後右外野飛球出局；七棒木村文紀同樣飛球出局，未失分。

【賽前報導】

台灣左投陳偉殷回歸日職，穿上羅德隊球衣的首戰以優質先發吞敗收場，他的第二戰於今天先發遭遇西武獅隊，再次挑戰返回日職後的首勝。

陳偉殷14日出戰樂天隊，以88球投6局，被敲7安打、失2分，包括被淺村榮斗敲出陽春砲，隊友火力支援有限，羅德終場以1：4輸球，陳偉殷相隔3254天的日職回歸戰以吞敗收場。

然而陳偉殷今年幾乎待業一整季，去年在美國職棒馬林魚隊又都以後援出賽，一回到先發就能繳出6局好投，也顯示陳偉殷在這段期間對自我要求的嚴格。

陳偉殷再次登板尋求勝場，與西武21歲菜鳥浜屋將太同場過招，上演將差14歲的左投對決。

浜屋將太本季9場出賽（5場先發），拿下2勝2敗、防禦率6.19，他的一軍生涯初先發正式在9月16日對羅德，以6局失1分好投拿下勝投。