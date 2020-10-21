快訊

年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

女棒聯賽／向日葵斷層要換血 磨練年輕主力增加經驗值

聯合新聞網 / 智林體育台提供
向日葵女子棒球隊參加第一屆聯賽為換血做準備。 向日葵女子棒球隊粉絲頁提供
向日葵女子棒球隊參加第一屆聯賽為換血做準備。 向日葵女子棒球隊粉絲頁提供

向日葵女子棒球隊成軍至今歷經18個年頭，是中部地區唯一一支女子棒球隊，目前全隊約18人，資深球員林婉蘋表示，參加第一屆聯賽希望磨練經驗，為換血做準備。

向日葵部分球員在今年全國女子棒球錦標賽回歸母校效力，因此人數不足未報名參賽，今年只打了業餘社區棒球聯賽，迎戰聯賽初體驗，林婉蘋正面看待，「聯賽打長期，有點類似小聯盟賽事，一場打不好，可以利用沒比賽的空檔再回去修正，且因應女棒球員作息，安排在六日方便大家出賽。」

向日葵是中部地區唯一一支女子棒球隊。 向日葵女子棒球隊粉絲頁提供
向日葵是中部地區唯一一支女子棒球隊。 向日葵女子棒球隊粉絲頁提供

向日葵人數不算充裕，這次聯賽將由資深球員、本身也是幼兒棒球教練的黃嘉君帶隊，預計以20到25歲球員為主力，像是鍾沂瑾、范姜函汝就是兩名欲培養的年輕選手，鍾沂瑾畢業自國立體大，工作是防護員，守備位置為投手，范姜函汝則在就讀竹南高中時打過黑豹旗與鋁棒聯賽，目前就讀靜宜大學二年級，除了投手外，也能守游擊，這次聯賽將以野手為主。

林婉蘋指出，向日葵正面臨斷層換血期，球員年齡落差大，分成四十歲與二十幾歲兩個層級，三十歲左右較少，考量到未來接班，因此會讓年輕、有資質的選手多上場，增加經驗值，接下來也打算到中部各高中、大專院校招生，希望增加球員人數。

靜宜大學

延伸閱讀

中職／3小將叩關10勝失敗 邁向王牌之路仍遙遠

台電屏東營業處設施工班　防退休潮人力短缺與技術斷層

地震多能量未釋放 未來大地震風險高

中職／10位10勝投手 22年未見

相關新聞

中職／3小將叩關10勝失敗 邁向王牌之路仍遙遠

中華職棒今年上半季結束時，勝投榜首位為洋將德保拉，在排行榜居次的都是本土投手，分別為中信兄弟的黃恩賜及樂天桃猿翁瑋均。他們都投出7勝的成績，僅落後德保拉1場，而且在上半季彈力球的影響下，許多投手都出現

日職／美轉日洋將大評比 摩爾、奧斯汀最優

台灣旅日投手陳偉殷14日再度站上暌違8年多的日職舞台，對上攻擊火力強大的樂天，先發投6局只丟2分，雖然未獲隊友支援而吞下首敗，但仍然是一場QS(優質先發)，內容也得到教練團及球評的肯定，對於去年還在大

中職／戰況詭譎 兄弟、悍將、桃猿頂上相爭

中信兄弟隊岳政華職棒生涯首轟，保住兄弟下半季爭冠資格，也幫樂天桃猿隊留下季後賽生機，兄弟6：1擊敗富邦悍將隊，下半季冠軍...

中職／東山再起獎有望 高國輝：前幾年太爛

富邦悍將隊高國輝本季出賽95場，幾乎已是去年的一倍，累積安打、全壘打比前兩季總和還多，「東山再起」獎項頒給他不意外。

女棒聯賽／向日葵斷層要換血 磨練年輕主力增加經驗值

向日葵女子棒球隊成軍至今歷經18個年頭，是中部地區唯一一支女子棒球隊，目前全隊約18人，資深球員林婉蘋表示，參加第一屆聯賽希望磨練經驗，為換血做準備。

中職／富邦對決樂天 確定洋投邦威先發

富邦悍將隊今晚輸給中信兄弟隊，爭冠之路相對辛苦，明天在新莊棒球場對樂天桃猿隊之戰，總教練洪一中表示，將由邦威先發。

中職／羅傑斯求勝意志強 岳政華全壘打不在預期內

羅傑斯投得好、岳政華打得棒，聯手替中信兄弟隊留勝，總教練丘昌榮說，「羅傑斯求勝意志很強，岳政華全壘打不在預期內」。

中職／岳政華生涯首轟勝悍將 兄弟下半季搶冠機率提高

中信兄弟隊岳政華生涯首轟，率隊6：1擊敗富邦悍將隊，兄弟衝上排頭和獅、悍將隊並列，持續保有下半季爭冠資格，也助樂天桃猿隊...

中職／和哥哥同隊打球 岳政華很感恩

岳政華今年首度上一軍，且和哥哥岳東華同隊效力，對於哥哥充滿感謝，「他在球隊很關心我」。

中職／兄弟最後一戰誰先發 丘昌榮：看比賽結果

今天比賽打完後，中信兄弟隊還剩最後1場補賽，要排誰先發，總教練丘昌榮說：「取決於今晚比賽結果。」

日職／下放二軍滿10天 火腿升上洋砲不是王柏融

旅日台將王柏融下放二軍已滿10天，今天火腿隊球員異動升上兩名洋將，但沒有王柏融的名字，而是選擇升上洋砲亞努耶瓦（Chri...

中職／高國輝東山再起好表現 若拿獎是肯定也是警惕

富邦悍將隊高國輝今年找回過往水準，「東山再起」的表現，很有機會讓他拿到這個獎項，若真的獲獎，是一種肯定，「但也代表自己前...

熱門新聞

中職／兄弟最後一戰誰先發 丘昌榮：看比賽結果

NBA／快艇季後賽大崩盤 波許點出慘敗原因

中職／岳政華生涯首轟勝悍將 兄弟下半季搶冠機率提高

日職／下放二軍滿10天 火腿升上洋砲不是王柏融

NBA／資產增加30億美元 籃網老闆願繳豪華稅

MLB／克蕭6局失1分 世界大賽首戰「不軟手」奪勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。