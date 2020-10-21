女棒聯賽／向日葵斷層要換血 磨練年輕主力增加經驗值
向日葵女子棒球隊成軍至今歷經18個年頭，是中部地區唯一一支女子棒球隊，目前全隊約18人，資深球員林婉蘋表示，參加第一屆聯賽希望磨練經驗，為換血做準備。
向日葵部分球員在今年全國女子棒球錦標賽回歸母校效力，因此人數不足未報名參賽，今年只打了業餘社區棒球聯賽，迎戰聯賽初體驗，林婉蘋正面看待，「聯賽打長期，有點類似小聯盟賽事，一場打不好，可以利用沒比賽的空檔再回去修正，且因應女棒球員作息，安排在六日方便大家出賽。」
向日葵人數不算充裕，這次聯賽將由資深球員、本身也是幼兒棒球教練的黃嘉君帶隊，預計以20到25歲球員為主力，像是鍾沂瑾、范姜函汝就是兩名欲培養的年輕選手，鍾沂瑾畢業自國立體大，工作是防護員，守備位置為投手，范姜函汝則在就讀竹南高中時打過黑豹旗與鋁棒聯賽，目前就讀靜宜大學二年級，除了投手外，也能守游擊，這次聯賽將以野手為主。
林婉蘋指出，向日葵正面臨斷層換血期，球員年齡落差大，分成四十歲與二十幾歲兩個層級，三十歲左右較少，考量到未來接班，因此會讓年輕、有資質的選手多上場，增加經驗值，接下來也打算到中部各高中、大專院校招生，希望增加球員人數。
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