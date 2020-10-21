中職／3小將叩關10勝失敗 邁向王牌之路仍遙遠

中華職棒今年上半季結束時，勝投榜首位為洋將德保拉，在排行榜居次的都是本土投手，分別為中信兄弟的黃恩賜及樂天桃猿翁瑋均。他們都投出7勝的成績，僅落後德保拉1場，而且在上半季彈力球的影響下，許多投手都出現被長程砲火轟垮，他們還能繳出這樣的成績，著實讓人期待再現本土勝投王。

受到打擊年的影響，本土強投逐漸式微，各隊僅能靠洋將撐場，常出現外援投一休四，本土卻只能穿插出賽，必要時還要擔任長中繼的情況。由於洋投佔據大部分出賽場次，本土投手勝投機率降低，前次拿下勝投王已要回溯到2014年中信兄弟的鄭凱文，當年他投出11勝，成為近年來大部分本土投手的瓶頸。近10年來本土投手最多勝則是林晨樺，他於2013年拿下15勝，這個勝場即使在今年也很有競爭力。

黃恩賜及翁瑋均上半季已有7勝的表現，而且敗場分別是0敗及2敗，勝率比德保拉還高。被視為王牌投手的指標之一的單季10勝，以他們當時的成績來看，都應當是囊中之物，更可追求的就是上述的勝投王。然而他們的表現都是先盛後衰，下半季都只再拿2勝，卻大量吞下敗場。最後他們都是9勝，已被樂天王溢正超越，富邦的江國豪也迎頭趕上。由於黃恩賜及翁瑋均都已下放二軍，例行賽不會再登板，江國豪則改為牛棚出賽，今年除了老經驗的王溢正外，三位年輕投手都無緣榮獲10勝王牌投手的稱號。

三位年輕投手都跨不過10勝門檻，主要原因在於他們穩定度不夠，以及受到傷勢影響。黃恩賜去年傷癒復出表現並不穩定，今年受到客座教練王建民指導，表現脫胎換骨。不過下半季首戰他就苦吞本季首敗，隨後因肩膀疲勞，及投球局數限制，球團將他降至二軍調整。但建仔此時已離開，他在二軍並未恢復身手，回來一軍後依舊跌跌撞撞，雖拿下2勝，但四戰防禦率高達5.96，比他上半季3.53還高許多，加上他又不慎扭傷，只能向10勝說再見。

少了王建民的協助，黃恩賜在上、下半季有不小的落差，如何減少負擔且更加穩定，成為他邁向王牌的重要課題。 聯合報系資料照片

相對於競爭對手黃恩賜下半季幾乎都在二軍，翁瑋均在8月底就率先拿到第9勝，但接下來6場出賽都無緣拿下勝投。他本身今年表現就非常不穩定，整體防禦率7.02，其中客場更是高達10.92，只有在主場稍有王牌架式。他跟黃恩賜一樣是第二年在一軍固定出賽，應是遇到體能撞牆期，加上他本來就是起伏較大的投手，以及下半季隊友打擊應援同時下滑，讓他最終無緣成為10勝級投手。

翁瑋均除了不能只靠隊友的攻勢幫忙外，還需要克服客場的不穩定，才有機會成為球隊能倚賴的強投。 聯合報系資料照片

江國豪上半季只拿下4勝5敗，並未被視為本土王牌投手的競爭者。但他上半季專剋統一，下半季專剋兄弟，讓他迅速累積勝場，直到現在拿下9勝8敗，而且防禦率比翁瑋均還好。但他一樣表現不夠穩定，無法對戰各隊都有像樣的成績，加上季末可能為因長期使用手肘且休息不足，出現長骨刺的狀況。他因傷一度下放二軍，即使歸隊之後，教練也不敢讓他先發登板，無法挑戰10勝。

江國豪不能只靠對單一球隊拿勝投，需要有對各隊都能贏的本領，另外體能及手肘狀況，也是他應該好好調整的地方。 聯合報系資料照片

從黃恩賜、翁瑋均及江國豪的案例可以發現，現在的年輕投手已無法一步登天。他們穩定度不足，而且容易被破解，或是體能上需要加強，因此還要更多的養成過程。另一方面，球團對於年輕投手的保護常常不足，未能提前發現問題，反而造成長期疲勞或受傷的情況。教練團需更正視這樣的問題，協助他們破繭而出，成為新一代的王牌投手。