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日職／美轉日洋將大評比 摩爾、奧斯汀最優

聯合新聞網 / 福耳
今年球季從美職轉入日職的洋將中，以軟銀先發投手摩爾與DeNA外野手奧斯汀表現最佳。 歐新社資料照片
今年球季從美職轉入日職的洋將中，以軟銀先發投手摩爾與DeNA外野手奧斯汀表現最佳。 歐新社資料照片

台灣旅日投手陳偉殷14日再度站上暌違8年多的日職舞台，對上攻擊火力強大的樂天，先發投6局只丟2分，雖然未獲隊友支援而吞下首敗，但仍然是一場QS(優質先發)，內容也得到教練團及球評的肯定，對於去年還在大聯盟，但今年已經好一陣子沒實戰的陳偉殷來說，重返日職有了不錯的開始。

與陳偉殷一樣去年還在美國大聯盟，今年轉戰日職的球員還有11人，在這個球季近尾聲的時刻，已經可以來檢討這些前大聯盟級洋將的績效了，接下來就分成A、B、C三級(A級最佳)來做討論。

C級：

樂天 投手 恰格瓦 (JT Chargois)

恰格瓦去年在道奇出賽21場投21.1局，防禦率高達6.33，今年轉戰樂天後開季成為牛棚主力，但他的問題在於控球不佳，24.1局就投出14次保送，加上8月底連3場後援大量丟分，防禦率暴增到6.29，使得他在9月初被下放二軍，之後在二軍賽事中還對裁判口出惡言，這種狀況下，應該不會在剩餘的一軍賽事中再看到他了。

樂天 投手 強森 (DJ Johnson)

強森去年效力洛磯，出賽28場投25局，防禦率是5.04，年底轉戰廣島，出賽14場有一個中繼點，防禦率超過4，13.2局就投出8個保送，因此在8月中就被下放二軍，9月底被交易至樂天，來到樂天後的表現還算穩定，但控球仍是問題，8.1局就有5個保送，18日丟掉兩分，目前的防禦率是4.09，後續狀況仍需觀察。

巨人 外野手 帕拉 (Gerardo Parra)

去年在國民刮起鯊魚旋風的帕拉，年底加盟巨人時引起不小的話題性，但隨著賽季進行風光不再，8月中因傷下放二軍，9月中重回一軍，但表現不佳，10月中再度被抹消登錄，隨後返美治療膝傷，本季只留下2成67打擊率、4轟、13分打點的成績，這名在大聯盟打出1312支安打的球員，明年可能不會再出現在日職賽場上。

歐力士 外野手 瓊斯 (Adam Jones)

瓊斯是今年日職最大咖的洋將，去年還在響尾蛇出賽多達137場，有16轟及67分打點，歐力士以超過年薪4億日幣的2年合約簽下他，期待他能發揮強打威力，結果瓊斯今年打了85場，只有11轟及40分打點，打擊率是比去年在大聯盟還低的2成59，10月至今打了12場甚至連1轟都沒有，這種表現只能算是C級，可憐的歐力士，還要再當一年墊底的冤大頭。

B級：

阪神 內野手 包爾 (Justin Bour)

去年在道奇打出8轟，大聯盟生涯總計92轟、曾3度單季20轟的包爾，在季前練習賽砲聲隆隆，不過正式開季後卻創下自開幕戰後連續18個打席沒有安打的隊史紀錄，7月打擊稍有起色，單月的打擊率來到近3成，也有7轟，但之後幾個月的狀況又不佳，至今只有2成45打擊率、17轟、45分打點的成績，雖然全壘打及打點兩項在貧打的阪神都排第三，但以一個年薪2億7千萬的洋將來說，這樣的表現不太及格。

廣島 外野手 皮瑞拉 (Jose Pirela)

皮瑞拉去年其實不算站穩大聯盟，只出賽14場，打擊率也不到2成，年底以年薪6千5百萬日幣與廣島簽約，打出2成55打擊率、10轟及31分打點的成績，近期多以代打為主，表現普普。

巨人 投手 維埃拉 (Thyago Vieira)

最快球速可以來到167公里的維埃拉，去年在白襪出賽6場，今年來到巨人，雖然也曾投出163公里的球速，三振能力強但控球也有問題，19.1局有23次三振，但也投出14次保送，目前的防禦率是不錯的2.79，不過近期多在球隊落後時上場投球，明年續留與否仍未知。

西武 外野手 史班根伯格 (Cory Spangenberg)

史班根伯格去年8月升上大聯盟釀酒人，今年西武簽下他希望能填補秋山翔吾的空缺，他本季打了95場比賽，打擊率是2成65，另外有12轟及45分打點，並未能完全補起攻擊的火力。

A級：

軟銀 投手 摩爾 (Matt Moore)

摩爾去年因傷只在老虎出賽2場，季後與軟銀簽約，今年開季投兩場之後又因腹筋拉傷而下放二軍休養長達2個月，8月底重回一軍後表現不差，成績是5勝3敗，投60局只被打出54支安打，三振多達68次，防禦率也降到3.00，已是軟銀先發輪值中重要一員，如果沒有太大的傷痛，明年應該會續留軟銀，朝10勝邁進。

DeNA 外野手 奧斯汀 (Tyler Austin)

去年在大聯盟流浪過3支球隊的奧斯汀，是DeNA季前期待的大砲，春訓及練習賽也有不錯的火力展現，今年打完前兩個月後，因傷休養了近一個半月，在9月中歸隊，回歸後的9月出賽15場，雖然打擊率只有1成25，但也有5轟及13分打點，進入10月後打擊狀況大好，單月打擊率高達3成75，同時有包括單場3響砲在內的9轟及20分打點，目前18轟及48分打點都在隊上排第4，全壘打在央聯則是第10，不過他的打席數卻僅是其他打者的一半而已，如果能健康出賽，那長打破壞力有很大的想像空間。

火腿 投手 費爾哈根 (Drew VerHagen)

費爾哈根去年在老虎出賽22場只有4次先發，今年來到火腿後出賽16場則全部都是先發，目前的先發場數、投球局數、奪三振數、勝場數以及QS次數，都是全隊第2，是火腿今年十分重要的先發輪值，明年如果續留，一樣可以挑戰單季雙位數勝投。

陳偉殷如果能維持當年在中日的穩定表現，也將會是獲得A級評價的前大聯盟球星。

陳偉殷

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