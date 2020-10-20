快訊

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

中職／岳政華生涯首轟勝悍將 兄弟下半季搶冠機率提高

中職／羅傑斯求勝意志強 岳政華全壘打不在預期內

聯合報 / 記者婁靖平／台中即時報導
岳政華開轟替兄弟隊奠定勝基。記者黃仲裕／攝影
岳政華開轟替兄弟隊奠定勝基。記者黃仲裕／攝影

羅傑斯投得好、岳政華打得棒，聯手替中信兄弟隊留勝，總教練丘昌榮說，「羅傑斯求勝意志很強，岳政華全壘打不在預期內」。

羅傑斯前一次完投（完封）對手是悍將隊，今晚投9局、失1分，再度對戰完投取勝。

丘昌榮說：「就像江國豪對我們投得比較順一樣，有時候打者節奏就是抓不好。」江國豪今晚中繼投4.2局、被擊出兩安、失1分。

8、9局交替時，教練團曾考慮讓羅傑斯休息，「但他滿堅持的，已經準備好繼續投下去」，丘昌榮對他的求勝慾望很讚賞。

接下來勝最後一場補賽，兄弟兩位洋投德保拉、米蘭達是先發人選，丘昌榮說：「有可能兩人都上，只要有機會，我們一定全力以赴。」

岳政華2局下開轟，讓丘昌榮意外，但也說：「他掌握得很好，打擊勇於出棒、不會猶豫，我們希望他一步一步成長，對球團的未來是好事」。

張志豪受傷、詹子賢膝蓋輕微扭傷，岳政華今天才有先發機會，丘昌榮表示，「機會來了，年輕選手就要把握，把握住了，這個位置就是你的」。

之後的總冠軍賽，岳政華有機會進入名單，丘昌榮說：「近期教練團會開會，如果張志豪屆時還無法回來，外野就有空間，現在看起來（他）有機會。」

丘昌榮 張志豪 江國豪

延伸閱讀

中職／岳政華生涯首轟勝悍將 兄弟下半季搶冠機率提高

中職／岳政華擊出生涯首轟 中信5比0暫時領先富邦

中職／和哥哥同隊打球 岳政華很感恩

中職／兄弟最後一戰誰先發 丘昌榮：看比賽結果

相關新聞

中職／岳政華生涯首轟勝悍將 兄弟下半季搶冠機率提高

中信兄弟隊岳政華生涯首轟，率隊6：1擊敗富邦悍將隊，兄弟衝上排頭和獅、悍將隊並列，持續保有下半季爭冠資格，也助樂天桃猿隊...

日職／下放二軍滿10天 火腿升上洋砲不是王柏融

旅日台將王柏融下放二軍已滿10天，今天火腿隊球員異動升上兩名洋將，但沒有王柏融的名字，而是選擇升上洋砲亞努耶瓦（Chri...

日職／陳偉殷21日先發戰西武 碰上21歲菜鳥左投

台灣左投陳偉殷回歸日職，穿上羅德隊球衣的首戰以優質先發吞敗收場，他的第二戰時間出爐，將在明天下午5點先發遭遇西武獅隊，再...

中職／先發投手公告不準 洪一中：賽後再確定

富邦悍將隊明後天在新莊棒球場還有補賽，投手調度是個問題，明天對戰樂天桃猿隊，兩隊先發投手今天都不會公告，悍將隊總教練洪一...

中職／高國輝東山再起好表現 若拿獎是肯定也是警惕

富邦悍將隊高國輝今年找回過往水準，「東山再起」的表現，很有機會讓他拿到這個獎項，若真的獲獎，是一種肯定，「但也代表自己前...

中職／兄弟最後一戰誰先發 丘昌榮：看比賽結果

今天比賽打完後，中信兄弟隊還剩最後1場補賽，要排誰先發，總教練丘昌榮說：「取決於今晚比賽結果。」

中職／富邦明天對決樂天 確定洋投邦威先發

富邦悍將隊今晚輸給中信兄弟隊，爭冠之路相對辛苦，明天在新莊棒球場對樂天桃猿隊之戰，總教練洪一中表示，將由邦威先發。

中職／羅傑斯求勝意志強 岳政華全壘打不在預期內

羅傑斯投得好、岳政華打得棒，聯手替中信兄弟隊留勝，總教練丘昌榮說，「羅傑斯求勝意志很強，岳政華全壘打不在預期內」。

中職／和哥哥同隊打球 岳政華很感恩

岳政華今年首度上一軍，且和哥哥岳東華同隊效力，對於哥哥充滿感謝，「他在球隊很關心我」。

中職／悍將爭冠 連三天闖洋投關

富邦在2017年接手後，球隊還沒嘗過季冠軍滋味，今年跨進總冠軍賽前的最後一哩路將由3隊輪流當關主。今天起連續三天依序交戰...

中職／悍將爭下半季冠軍 3隊洋投把關

富邦悍將隊尋求富邦接手後首次挺進總冠軍賽，本周由3隊輪流當關主，明天起三天依序交戰中信兄弟、樂天桃猿、統一獅隊，有可能對...

中職／開季5場先發吞5敗史上僅3例 德保拉翻身三冠王

中職本周進入最後4場補賽，個人獎項也陸續底定，中信兄弟隊開季設定為4號洋投的德保拉，預計將以16勝、防禦率3.21、18...

熱門新聞

NBA／回顧去年招募雷納德 湖人主帥：沒有他我們一樣出色

湖人衛冕之路威脅多 5件大事具關鍵影響力

NBA／勇士尋求補強禁區 貝瑞建議簽下伊巴卡

世界大賽道光大對決 道奇砲火甦醒瞄準金盃

MLB／道奇派克蕭打頭陣 羅伯茲：他才不是季後賽弱者

NBA／防守柯瑞難度高 穆雷列出兩大關鍵原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。