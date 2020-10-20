中職／羅傑斯求勝意志強 岳政華全壘打不在預期內

羅傑斯投得好、岳政華打得棒，聯手替中信兄弟隊留勝，總教練丘昌榮說，「羅傑斯求勝意志很強，岳政華全壘打不在預期內」。

羅傑斯前一次完投（完封）對手是悍將隊，今晚投9局、失1分，再度對戰完投取勝。

丘昌榮說：「就像江國豪對我們投得比較順一樣，有時候打者節奏就是抓不好。」江國豪今晚中繼投4.2局、被擊出兩安、失1分。

8、9局交替時，教練團曾考慮讓羅傑斯休息，「但他滿堅持的，已經準備好繼續投下去」，丘昌榮對他的求勝慾望很讚賞。

接下來勝最後一場補賽，兄弟兩位洋投德保拉、米蘭達是先發人選，丘昌榮說：「有可能兩人都上，只要有機會，我們一定全力以赴。」

岳政華2局下開轟，讓丘昌榮意外，但也說：「他掌握得很好，打擊勇於出棒、不會猶豫，我們希望他一步一步成長，對球團的未來是好事」。

張志豪受傷、詹子賢膝蓋輕微扭傷，岳政華今天才有先發機會，丘昌榮表示，「機會來了，年輕選手就要把握，把握住了，這個位置就是你的」。

之後的總冠軍賽，岳政華有機會進入名單，丘昌榮說：「近期教練團會開會，如果張志豪屆時還無法回來，外野就有空間，現在看起來（他）有機會。」