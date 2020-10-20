中職／岳政華生涯首轟勝悍將 兄弟下半季搶冠機率提高

中信兄弟隊岳政華生涯首轟，率隊6：1擊敗富邦悍將隊，兄弟衝上排頭和獅、悍將隊並列，持續保有下半季爭冠資格，也助樂天桃猿隊留下參與季後賽的希望。

岳政華在2局下擊出3分砲，職棒生涯首轟就是勝利打點，這一棒也送回在二壘的哥哥岳東華。

弟弟有表現，哥哥不遑多讓，3局上擊出二壘打，將同樣揮出二壘打的許基宏送回本壘得分。

「岳家兄弟」此戰聯手貢獻4分，陳家駒在7局下轟出陽春砲、送回兄弟第6分。

兄弟先發投手羅傑斯完投9局、被擊出8支安打、投出10次三振，7局上被林哲瑄、李宗賢安打失唯一分數，拿到個人本季第6勝。

兄弟贏球後，包辦上、下半季冠軍的機率相對提高，明、後天戰況將有直接影響；目前獅、悍將隊和兄弟戰績同為30勝27敗（獅、悍將隊各1和、兄弟2和），3隊並列首位。

在不考慮和局的情況下，悍將隊最後兩戰若全輸，或只拿1勝（1敗），24日兄弟、獅隊之戰將成為下半季冠軍戰，亦即兄弟有3種途徑可以搶到冠軍。

悍將隊下半季爭冠有兩條路，最直接的是明、後天擊敗猿隊、統一獅隊，若明天輸、後天勝，且獅隊在24日擊敗兄弟，還可以靠加賽決定冠軍。

獅隊則有兩種途徑直接搶冠，除了悍將隊2連敗，另是悍將隊贏猿隊、輸獅隊，24日獅隊再勝兄弟就封王，另一個可能是與悍將隊加賽決定冠軍。