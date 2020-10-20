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中職／和哥哥同隊打球 岳政華很感恩
岳政華今年首度上一軍，且和哥哥岳東華同隊效力，對於哥哥充滿感謝，「他在球隊很關心我」。
去年選秀，岳政華被兄弟第1指名帶回，獲得簽約金520萬元，今年9月26日首次在一軍亮相。
到目前為止，岳政華出賽13場、打擊率2成11，另有1次盜壘成功，「進入職棒後，打擊和觀念都有進步，但還是有不足之處，得多多加強」。
岳政華認為一軍及二軍最大不同處在於聲音、燈光部分，「一軍比賽現場有很多觀眾，聲音比較吵雜，之前在二軍都是白天比賽，現在也要適應夜間燈光」。
跟哥哥同隊好處很多，除了有人照顧，不懂得地方可以立即詢問，岳政華說：「我們會互相照應，也會討論球場上發生的事情。」
岳政華希望自己明年開季能站穩一軍，且保持身體健康，「沒有特別目標，先把自己該做的事情做好就好」。
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