中職／兄弟最後一戰誰先發 丘昌榮：看比賽結果

今天比賽打完後，中信兄弟隊還剩最後1場補賽，要排誰先發，總教練丘昌榮說：「取決於今晚比賽結果。」

24日兄弟在台南棒球場出戰統一獅隊，未來發展變數很多，丘總說：「要看今天比賽怎麼樣，輸贏狀況安排會不同。」

兄弟能不能拿到下半季冠軍，今晚對富邦悍將隊是關鍵，如果贏了，還得看另兩隊戰況，「還有機會拚冠軍的話，會把最好的洋投推上來，若沒有機會，就讓本土投手或另1位洋將上來」。

兄弟也有可能到最後要跟悍將、獅隊加賽決定下半季冠軍。加賽爭冠丘昌榮很有經驗，2005年效力誠泰COBRAS隊時，和目前兄弟牛棚教練林恩宇，都曾參與過中職史上第1次季冠軍加賽。

當年上半季，誠泰和興農牛隊戰績同為28勝20敗2和，誠泰在加賽以4：0獲勝，拿到冠軍。

兄弟傷兵陸續有好消息，丘昌榮表示，張志豪後天會打一針PRP，「再看周六可不可以打擊練習，今天已經可以做一些輕微的重量訓練，目前看起來狀況好一些，有些打擊角度還要再看一下」。