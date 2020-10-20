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日職／下放二軍滿10天 火腿升上洋砲不是王柏融
旅日台將王柏融下放二軍已滿10天，今天火腿隊球員異動升上兩名洋將，但沒有王柏融的名字，而是選擇升上洋砲亞努耶瓦（Christian Villanueva）和洋投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）。
王柏融在本月10日下放二軍，監督栗山英樹給出的理由是手肘不適，亞努耶瓦也在同日因右膝不適脫離一軍名單，到今天正好下放二軍10天期滿。
火腿今天升上兩名洋將，未見王柏融的名字，亞努耶瓦則是回歸一軍，且一歸隊就排進先發打線，擔任先發第七棒、三壘手，出戰軟銀隊。
王柏融本季出賽47場，79打數敲出17安打、打擊率2成15，曾代打敲出兩發全壘打，前一次出賽為10月7日，3打數敲出1安打、1打點，火腿今年例行賽打到11月6日落幕，王柏融還有時間趕上賽季。
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