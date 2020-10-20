中職／高國輝東山再起好表現 若拿獎是肯定也是警惕

富邦悍將隊高國輝今年找回過往水準，「東山再起」的表現，很有機會讓他拿到這個獎項，若真的獲獎，是一種肯定，「但也代表自己前幾年太爛了」。

高國輝前3季受到傷勢影響，出賽數都不多，但今年到目前為止，已經出賽94場，是2017年的4倍、去年的兩倍。

出賽數多且固定，讓高國輝打得更安心，70分打點幾乎是前3季總和，安打數也暌違3年後再度破百（102安），全壘打更拉高至25支，超越前3年合計。

能不能拿到「東山再起獎」，高國輝用平常心看待，「拿這個獎當然是一種肯定」，但也代表的前3年確實是在低潮，受傷的影響很大。

受傷、拉傷後什麼都不能做，對高國輝來說相當辛苦，「只能做簡單的復健，回來打擊後、還要重新找球感，趕著回到場上」，在這樣不斷反覆的受傷中，難有好表現。

高國輝說：「今年打球，有剛回來那幾年在義大時的感覺，沒有像前兩年一直在受傷，花太多時間在復健，出賽太少。」身體健康，讓他可以專心展現技術，是今年最大的差別。

今年算是幸運的球季，高國輝表示。「身體狀況一直保持得不錯，除了開季1個月大腿拉到，比較可惜」。

高國輝說：「今年運氣真的很好，除了可以穩定出賽，防護員也非常幫忙，只要有一些傷痛，就會想辦法幫忙處理，讓我一直打到現在。」