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中職／先發投手公告不準 洪一中：賽後再確定
富邦悍將隊明後天在新莊棒球場還有補賽，投手調度是個問題，明天對戰樂天桃猿隊，兩隊先發投手今天都不會公告，悍將隊總教練洪一中說：「現在看（公告）不準，可能今天比賽就用掉了。」
最後兩戰，悍將隊一定要拿下，第一線投手安排很重要。依照慣例，聯盟官網都會在前一天在公告兩隊先發投手。
洪一中表示，現在公告似乎沒有什麼效，「現在要確定真的沒辦法，說了人選明天也不一定是他，不是我們不講，如果要換，賽後會再通知」。
悍將隊洋投奇優力昨天練完球表示「腰部不舒服」，洪一中也覺得他的身體狀況不是很好，最後兩戰可能只有3洋投應戰，「如果有季後賽，或許他也不能用，還要再看看他的練習狀況」。
而日前手肘不適的本土投手江國豪，昨天練投狀況不錯，今天登錄一軍，，洪總說：「看戰況，他沒有定位，只剩兩戰，有戰力的都有可能上場。」
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