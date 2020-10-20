聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／陳偉殷21日先發戰西武 碰上21歲菜鳥左投
台灣左投陳偉殷回歸日職，穿上羅德隊球衣的首戰以優質先發吞敗收場，他的第二戰時間出爐，將在明天下午5點先發遭遇西武獅隊，再次挑戰返回日職後的首勝。
陳偉殷14日出戰樂天隊，以88球投6局，被敲7安打、失2分，包括被淺村榮斗敲出陽春砲，隊友火力支援有限，羅德終場以1：4輸球，陳偉殷相隔3254天的日職回歸戰以吞敗收場。
然而陳偉殷今年幾乎待業一整季，去年在美國職棒馬林魚隊又都以後援出賽，一回到先發就能繳出6局好投，也顯示陳偉殷在這段期間對自我要求的嚴格。
陳偉殷明天將再次登板尋求勝場，與西武21歲菜鳥浜屋將太同場過招，上演將差14歲的左投對決。
浜屋將太本季9場出賽（5場先發），拿下2勝2敗、防禦率6.19，他的一軍生涯初先發正式在9月16日對羅德，以6局失1分好投拿下勝投。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言