梅花旗棒球賽／中信學院晉4強 開南8強碰文化

梅花旗棒球賽中信學院今天與義守大學交手，中信學院秦培修完封勝，率隊以4比0拿勝、率先搶進4強；開南大學團隊14安打線發揮，以16比2、7局擊敗中華醫大、晉級8強。

2020年梅花旗全國大學棒球錦標賽中信學院今天在稻江棒球場與義守大學交手，中信學院先發投手秦培修展現壓制力，用101球投9局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，完全封鎖義守大學打線。

中信學院4局靠著安打、觸身球保送、失誤攻佔滿壘，滿壘時選到四壞保送擠回第一分，7局再靠著單局2安、1次四壞保送、投手暴投，一口氣再添3分保險分；中信學院拿勝、率先搶進4強，4強對手將是國立體大與台灣體大比賽勝隊。

開南大學在台體大棒球場與中華醫大交手，開南大學首局靠著四壞保送、觸身球保送、失誤先馳得點，2局再靠著對手單局兩次守備失誤再拿2分。

開南大學3局再起攻勢，單局敲出7支安打、選到2次四壞保送，一口氣打13人次攻下8分大局、奠定勝基，4到6局、局局得分，順利拿下比賽勝利；中華醫大僅在7局追回2分，追分不及、吞下敗仗。

開南大學拿勝晉級8強，8強賽將強碰上屆梅花旗冠軍文化大學；台東大學與嘉義大學明天8強賽交手，爭取4強門票。