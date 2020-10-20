中職／悍將羅力20日先發搶勝 關鍵戰桃猿也關注

富邦悍將隊搶下半季冠軍，明天與中信兄弟隊交手讓洋投羅力扛先發，全力搶勝；中信兄弟派出本季與悍將對戰成績突出的羅傑斯先發，若悍將拿勝，樂天桃猿則確定無緣季後賽。

中職下半季戰績緊咬，除了樂天桃猿隊確定下半季被淘汰外，統一獅、中信兄弟、富邦悍將隊都有機會爭取下半季冠軍；樂天桃猿打季後挑戰賽的最終機會，還要看兄弟隊臉色，兄弟必須拿下下半季冠軍。

兄弟明天在主場洲際棒球場與富邦悍將隊交手，兄弟若輸球則確定下半季被淘汰，也確定桃猿隊無緣打季後挑戰賽，悍將離下半季冠軍則更近一步，因此明天比賽不僅兄弟、悍將重視，桃猿隊也十分關注。

兄弟隊明天派出羅傑斯先發，羅傑斯本季與悍將對戰成績不錯，6場先發出賽投39.2局失掉13分（12分責失分），戰績2勝（沒有敗績），對戰防禦率2.72，林哲瑄、李宗賢、林益全本季曾從羅傑斯手中敲出全壘打，是羅傑斯需要特別留心的打者。

悍將隊派出洋投羅力先發，羅力上一場投1休4出賽、於14日對兄弟隊先發，投4局失掉7分（5分責失分）、無關勝敗，羅力本季與兄弟隊交手成績並不理想，總計6場先發出賽、1勝難求，吞下對戰4連敗，對戰防禦率7.20。

兄弟隊陣中王威晨本季與羅力對戰成績最突出，總計17打數敲出8支安打、包括1發全壘打，對戰打擊率4成71；近期手感維持火燙的周思齊，與羅力本季對戰打擊率也有3成13。