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台灣女棒20年 黃晴成留學日本高校第一人

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
黃晴(中)與高揚傑、潘柏瑋一起赴日留學。 台日野球留學支援提供
黃晴(中)與高揚傑、潘柏瑋一起赴日留學。 台日野球留學支援提供

台灣女子棒球發展已有逾20年歷史，第一屆聯賽即將於本週末開打，寫下新的里程碑，而近日也出現第一位赴日本留學的女棒高校生，她就是黃晴。

屏東人的黃晴自屏師附小打樂樂棒球開啟棒球路，因國小教練推薦報考鶴聲國中體育班，成為鶴聲成軍30年來第一位女性球員，黃晴的媽媽鍾妍麗笑說，「馮教練(馮文龍)會收女兒進體育班算是很有勇氣，他對男球員較兇，對女生寬容親切許多。」

黃晴是鶴聲國中第一位女球員。 王婉玲／攝影
黃晴是鶴聲國中第一位女球員。 王婉玲／攝影

黃晴的父母一路陪伴女兒在棒球路上前行，鍾妍麗表示，黃晴個性像男生，熱愛戶外運動，看她在烈日下訓練難免心疼，但女兒很有興趣，不以為苦，在體能上也不輸男生，比較擔心的是她的課業，國中前兩年還好，到國三因比賽多，有點跟不上，因此找了家教來加強，還是希望她能兼顧打球跟學業。

黃晴自打球後就懷抱旅日夢想，在就讀華江高中一年級期間，在去年11月因緣際會下有了赴日本測試的機會，且是名氣不小的高知中央高校，該校成立女棒球隊不久，黃晴與家人決定休學出外闖闖看，雖因肺炎疫情緣故延至10月15日才出發日本，不過這段時間黃晴跟著鶴聲國中訓練，接受遠距教學，加強日文能力，為未來高中生活做好準備。

黃晴(右二)曾代表華江高中參加黑豹旗。 聯合報資料照片
黃晴(右二)曾代表華江高中參加黑豹旗。 聯合報資料照片

ACE Program台日野球留學支援平台協助黃晴赴日，負責人晁菘徽也是高知中央高校出身，相當熟悉母校狀況，引薦過不少台灣囝仔，目前在高知中央高校的台灣留學生共有13人(包含今年3人)，他說，高知中央高校女子棒球隊西內總教練恰巧也是自己留學時的教頭，在測試時，他對黃晴的變化球印象深刻，也欣賞她的積極態度跟強烈學習意願，「我提醒赴日留學的球員，日本教練相當嚴格，尤其很重視選手的第一印象，一定要好好表現。」

黃晴是台日野球留學支援經手的第一位女球員，晁菘徽指出，男子與女子球員規劃上的確不太一樣，能不能打到日本女子職棒還不一定，不過黃晴能給以後台灣有意想追夢的女子棒球選手一個努力目標，有更多人生規劃。

黃晴當投手擁有蝴蝶球少見的球路。 聯合報系資料照片
黃晴當投手擁有蝴蝶球少見的球路。 聯合報系資料照片

接棒未來女子棒球隊總教練顏良吉向台日野球留學支援推薦黃晴，他提到，以往台灣球員都是完成學業後，通過測試加入日本職業球隊，像曾琪、謝鈺瀅，黃晴是第一位高中留學日本打球的女球員，這給了後人一條跟隨的道路，期待未來能有更多人成行圓夢。

鍾妍麗說，黃晴個性獨立，對棒球很投入，去日本完全是自身意願，不是背負家人期待，「萬一她在那邊遇到挫折比較能承受下去，因為是自己選擇的」，而黃晴目前投打二刀流並行，未來朝投手方面發展機會較大，就看三年後的成長蛻變。

黃晴(中)與高揚傑、潘柏瑋。 台日野球留學支援提供
黃晴(中)與高揚傑、潘柏瑋。 台日野球留學支援提供

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