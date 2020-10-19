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「沙德爾」颱風最快今晚生成 未來這三天恐降大雨

中職／悍將爭下半季冠軍 3隊洋投把關

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
球員工會今天發出新聞稿，認為「羅力條款」配套不足，應同步下修自由球員年限。 聯合報系資料照
球員工會今天發出新聞稿，認為「羅力條款」配套不足，應同步下修自由球員年限。 聯合報系資料照

富邦悍將隊尋求富邦接手後首次挺進總冠軍賽，本周由3隊輪流當關主，明天起三天依序交戰中信兄弟、樂天桃猿、統一獅隊，有可能對上全洋投先發，明天一戰先確定由羅力對上羅傑斯。

兄弟仍保有爭取下半季冠軍的機會，前提是明天不能輸給悍將隊，按照先發輪值推出羅傑斯，他的前一場先發為上周二，對悍將隊投7局失3分（責失2分）拿到勝投，本周繼續攪局悍將隊的封王夢。

羅力休5天再登板，他本季對戰兄弟成績卻是隱憂，6場對戰吞下0勝4敗、防禦率7.20，是他今年最搞不定的對手。

若悍將隊未能拿下明天一戰的勝利，兄弟保有爭取下半季冠軍的機會，猿隊預料也將推出雙洋投霸能、卡本特把關，全力拉下悍將隊，更別提周四悍將與獅隊正面交鋒，獅隊猛威爾、布雷克、泰迪將全員備戰。

如果兄弟輸球，則確定下半季冠軍將在悍將與獅隊中產生，猿隊沒有季後賽挑戰賽可打，四連霸提前夢碎。

羅力 樂天桃猿 富邦悍將

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