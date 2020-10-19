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中職／開季5場先發吞5敗史上僅3例 德保拉翻身三冠王

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊投手德保拉。 報系資料照
中信兄弟隊投手德保拉。 報系資料照

中職本周進入最後4場補賽，個人獎項也陸續底定，中信兄弟隊開季設定為4號洋投的德保拉，預計將以16勝、防禦率3.21、186次三振收下投手三冠王，從開季5場先發吞下5敗成功翻身。

德保拉上周六對樂天桃猿隊先發，投8局失1分、收下勝投後，累積16勝、防禦率3.21、186次三振，幾乎底定三冠王到手，富邦悍將隊索沙目前以15勝、防禦率3.53居次，165次三振則排第三，在正常調度之下，預計還剩1場先發，即使投出12局完封勝也無法翻盤。

德保拉的中職生涯開低走高，前5場先發投完，吞下0勝5敗、防禦率6.44，要不是因為羅傑斯當時的成績比他更慘烈，恐怕早已下放二軍調整。

德保拉從5月16日對統一獅隊先發7局失1分後，成績開始脫胎換骨，若扣掉開季5連敗，他在之後的21場先發，拿下16勝3敗、防禦率2.53，無疑是兄弟可以稱霸上半季，且在下半季繼續保有競爭力的重要功臣。

中職史上僅有三人開季前5場先發吞下5敗，除了德保拉外，另兩人為1996年廖俊銘（廖剛池）和2015年謝榮豪，廖俊銘該季最終以1勝15敗作收，謝榮豪則在先發9場後轉調牛棚，德保拉卻成功從5連敗的泥淖中脫身，一躍成為投手三冠王。

另外兩座投手個人獎項，中繼王已經確定由兄弟21歲投手吳俊偉收下，後援王則是兄弟李振昌與獅隊陳韻文的競爭，李振昌目前以23次救援成功領先陳韻文的22次，陳韻文握有防禦率較低的優勢，只需逼平即可帶走獎項，兩隊都剩2場比賽，且球季最終戰正好是24日兩隊正面交鋒，有可能打到最後一刻才決定得主。

德保拉 中職 陳韻文

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