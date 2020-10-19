中職／變「真老將」了 林承飛被喊學長還沒習慣

樂天桃猿隊上周「開箱」首輪指名新秀馬傑森，提前在一軍亮相，也讓他以18歲又155天刷新隊史最年輕出賽野手紀錄，林承飛以27天的差距退居第二，成了「真老將」，他笑說現在還不習慣被喊學長，但無感紀錄被刷新，「球場上沒有在分年紀，現在高中生持續進來，這個紀錄本來就會更新。」

林承飛為2015年選秀猿隊第二指名，他在同一年10月7日在一軍初登板，五局下接替游擊，首打席面對兄弟洋投伍鐸敲出高飛犧牲打，進帳1分打點，第二打席則對官大元敲出飛球遭到接殺，當時以18歲又182天成為隊史最年輕出賽野手。

對於紀錄讓位無感，林承飛倒是坦承，現在隊上學弟變多，「被喊學長，當然還不習慣啊！」

馬傑森兩戰都以先發游擊手出賽，身為游擊前輩的林承飛，也有特別提點小學弟，「哪些人要特別注意，有可能會打到他那邊，要特別專心，都有跟他講。」

至於兩人的初登板表現，林承飛毫不猶豫就回答，「當然是他的表現比較好啊！第一球就安打欸！」他也提到，希望馬傑森可以持續保持積極進攻，「現在投手都越來越好，要積極去擊到球，有打到才知道自己哪裡要更好。」

林承飛從一「出道」，就因成熟的言談與個性，被球迷虧是「老將」，現在隊上真的出現了好幾位比自己年輕的小將，但他說球場上不分年紀，「不管什麼年紀，都是要想辦法幫助球隊，要清楚自己的角色，把自己的優勢拿出來。」