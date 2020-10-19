女棒聯賽／陳郁霈加入更完整 接棒未來盼提升板凳戰力

接棒未來女子棒球隊剛在全國女子棒球錦標賽抱回金盃，成功衛冕，接著叩關第一屆台灣女子棒球聯賽，總教練顏良吉表示，希望藉由長期賽事來磨練板凳球員，提升整體戰力。

由頂新和德基金會贊助的接棒未來去年才成軍，連兩年在全國賽奪下冠軍，陣中國手雲集，包括黃巧芸、李詩芸、曾琪、謝鈺瀅等人都是國家隊常客，實力堅強，顏總指出，投打守都有一定水準，但先發與替補球員戰力落差大，仍是需要再努力的部分。

接棒未來報名聯賽陣容幾乎是全國賽冠軍班底，僅新增陳郁霈一名生力軍，剛自北市大畢業的她，控球、速度都有強化，預計朝旅日目標前進，目前先加入接棒未來磨練，由於她是國內少見的左投，將與黃巧芸組成雙左投防線，讓陣容更加完整。

「希望透過聯賽多練兩個投手提升強度，也要讓少下場的球員增加經驗」，顏良吉說到，他看好蔡明岑、曾怡嘉、張甄芸三人有機會頂上四、五號投手，未來因應不同強度對手能增添可用之兵。

面對首屆聯賽開打，顏總樂觀其成，「女棒比賽太少了，多辦一些比賽能提升曝光度，且時間安排在六日，女孩子不用工作，可以輪流出賽，壓力較小又能有比賽機會，是很好的用意。」