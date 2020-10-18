P聯盟／攻城獅主場成功 許晉哲都感動

P聯盟新隊伍新竹攻城獅隊為期兩天的自辦熱身賽，今天吸引7888名球迷進場，不只攻城獅教頭林冠綸看到希望，今天攻城獅對手富邦勇士隊的教頭許晉哲也直呼感動。

林冠綸認為，兩天熱身賽對台灣籃球隊是很大激勵，「不管選手、教練、從業人員到基層教練都有很大的希望，台灣籃球可以做到這種程度，台灣球迷也可以這樣進場支持運動。」他形容，球隊為台灣籃球創造新頁，熱身賽為P聯盟樹立標準，期待所有聯盟隊伍都朝同個目標一起前進。

今天以93：81帶走勝利的富邦勇士隊，下月也將自辦熱身賽，教頭許晉哲提到，先前寶島夢想家隊經營ABL主場就很成功，上季球隊從SBL轉戰ABL，領隊「Chris」蔡承儒也曾到彰化取經，經營自家在和平籃球館的主場也有吸引到球迷進場，效果看得見，ABL停賽後蔡承儒也和P聯盟創辦人「黑人」陳建州多次討論，如何把夢想家和富邦的經驗帶進新聯盟。

「昨天我滿感動，有第三個城市有去行銷、包裝，甚至動員，和企業合作。」許晉哲提到，不只夢想家的彰化主場和富邦的台北主場，新竹攻城獅讓大家看見，球團夠用心，還是會吸引球迷進場，這都是正向發展，他也肯定說：「把包裝做起來，黑人下了滿大苦心。」