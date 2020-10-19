快訊

禁談「成吉思汗」？中國審查法國蒙古展的歷史風波

北部水氣明顯增加！周三恐有颱風 共伴東北風帶來大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／「完投先生」大野雄大 撼動菅野最強地位

聯合新聞網 / Hiyan
在出賽場數縮減下，中日龍先發投手大野雄大仍投出了9場完投，其中5場是完封，稱他為2020年「完投先生」是當之無愧。 擷圖自中日龍隊官方Twitter
在出賽場數縮減下，中日龍先發投手大野雄大仍投出了9場完投，其中5場是完封，稱他為2020年「完投先生」是當之無愧。 擷圖自中日龍隊官方Twitter

日本職棒兩聯盟例行賽進入到最後階段，中央聯盟巨人隊魔術數字M7，最快下週即可封王，太平洋聯盟部分軟銀也逐漸擺脫羅德的糾纏，勝差拉開5.5場。

個人獎項爭奪戰也進入白熱化，尤其是象徵日職投手最高榮譽的澤村賞也在近期內從原本菅野智之讀賣巨人）一枝獨秀的局面演變成大野雄大中日龍）異軍突起，大大增添了這個獎項的可看性。

菅野智之今年製造最大的話題就是開幕之後一路狂勝，靠著自己本身的壓制力，並挾著巨人隊的強大戰力，締造了開幕後13連勝，刷新了岩隈久志的開幕投手最多開幕連勝紀錄。菅野智之目前投出聯盟最多的13勝領先西勇輝的10勝以及大野雄大的9勝，生涯第三座勝投王勝券在握，也比太平洋聯盟最多勝的涌井秀章11勝來得多。巨人隊今年戰績能獨走，原辰德監督的靈活指揮調度當然是頭號功臣，另外就是菅野智之，除了帳面上的13勝之外，他最大的價值在於長期固定扛巨人隊當週的第一戰先發，個人13連勝、球隊16連勝，等於讓巨人隊每週一開打就先立於不敗之地。因此如果考慮到對優勝的貢獻度，菅野智之絕對毫無疑問是澤村賞的不二人選。不過大野雄大在近期殺出，為戰局投下極大的變數。

巨人隊先發投手菅野智之本季恢復王牌身手，投出13勝1敗、防禦率2.02的優異成績，很有機會挑戰個人生涯第3座澤村賞。 圖／歐新社資料照
巨人隊先發投手菅野智之本季恢復王牌身手，投出13勝1敗、防禦率2.02的優異成績，很有機會挑戰個人生涯第3座澤村賞。 圖／歐新社資料照

大野雄大的最大價值在於他的完投能力。澤村賞的選拔基準為15勝、150次奪三振、10場完投、防禦率2.50、投球局數200局、25場登板、勝率6成等7個項目。其中隨著現代棒球分工愈趨細膩，10場完投成了最難達標的項目。2000年之後的得獎者之中只有松坂大輔（2001年、12完投）、達比修有（2007年、12完投）、涌井秀章（2009年、11完投）、田中將大（2011年、14完投）、菅野智之（2018年、10完投）達成過。2016年的Kris Johnson以及2012年的攝津正甚至都只有3場完投。

大野雄大從7月31日對養樂多到9月1日對廣島連續5場完投勝，9月8日與菅野智之的正面對決雖然落敗，不過仍光榮地以0比2完投敗、連續6場比賽完投收場。他似乎嗅到了生涯首度澤村賞的味道，最近4度先發又投出3場完投、2場完封，本季累積了9場完投、5場完封，比起菅野智之的3完投、3完封高出一大截，儼然「完投先生」架式。

去年球季是澤村賞繼2000年之後、相隔19年再度出現從缺，讓各路名投們很沒面子。很大的原因就出在最後留在候選名單中的有原航平、山口俊分別只有1完投、0完投，選考委員會長堀內恆夫最後以「不想降低獎項的水準」為由說明從缺的原因。2010年起的澤村賞得主的完投場數只有2018年菅野智之的10場、2011年田中將大的14場達到兩位數。大野雄大今年在單季場數縮減為120場的情況下，至今已經投出9場完投，更顯價值非凡。

另外大野雄大的奪三振數128次、奪三振率9.09也比菅野的113次、奪三振率8.45優異。大野雄大除了可望獲得生涯第一座奪三振王，兩大強投的防禦率在上週出現黃金交叉，大野雄大如果能帶著兩大獎角逐，第一座澤村賞的勝算又將大大提高。大野經過最近4場先發合計33局0失分之後防禦率降到了1.92，反觀菅野智之在10月13日對廣島不僅終止了13連勝、吞下本季首敗，近5場有4場丟掉3分責失分之後防禦率漲到2.02，兩人近況呈現高低對比。

Hiyan製表
Hiyan製表

菅野智之與大野雄大本季兩度正面對決都是菅野智之獲勝，其中9月8日在名古屋的正面對決，菅野投出7局0失分，大野完投雖敗猶榮，賽後菅野智之英雄惜英雄：「以同為投手的角色來說，我尊敬對手能投到最後，而對我自己而言，能在這當中取勝將是自己的一項財產 ！」

兩大強投接下來可能要到澤村賞的選考會上交鋒了。尤其菅野智之明年極有可能透過入札赴美挑戰，而大野雄大已經取得FA資格，季後如果投入FA市場勢必成為超級大物。在兩人明年都有可能雙雙身穿其他隊球衣之前的澤村賞大對決，勢必精彩可期！

大野雄大 菅野智之 中日龍 讀賣巨人

相關新聞

中職／輸球得利是球團共業 自己若不爭氣不能怪桃猿

近來中職引發最多討論的話題，莫過於「輸球反而得利」的怪象，樂天桃猿近期「沒有太大意外」對中信兄弟三連敗，為自己保住打進季後挑戰賽一線生機，挑戰四連霸還未絕望，這三戰台灣運彩直接蓋牌不開盤。 有趣

日職／「完投先生」大野雄大 撼動菅野最強地位

日本職棒兩聯盟例行賽進入到最後階段，中央聯盟巨人隊魔術數字M7，最快下週即可封王，太平洋聯盟部分軟銀也逐漸擺脫羅德的糾纏，勝差拉開5.5場。 個人獎項爭奪戰也進入白熱化，尤其是象徵日職投手最高榮

中職／周思齊又轟：拜託藥檢我

樂天桃猿隊想搶進季後賽，最尷尬的一關撐過，昨天以7：13輸給中信兄弟隊，保住前進季後賽的一線希望，接下來還要寄望兄弟的下...

中職／腳傷心焦 黃恩賜不拚10勝只拚冠

中信兄弟隊洋投米蘭達昨天收下第10勝，成為本季第六位達到10勝的投手，由於9勝的黃恩賜、翁瑋均、江國豪預計都不會再於例行...

中職／詹子賢膝蓋撞牆退場 傷勢無大礙

中信兄弟隊備戰總冠軍賽，接連出現主力傷兵，日前已掛彩林智勝和張志豪，今天詹子賢也為了接球，撞上全壘打牆護墊，提前退場休息...

我是MVP／周思齊連兩戰開轟 與馬傑森「空氣擊掌」

比賽時間：10/18 星期五（編號第215場）

中職／超狂成績有困擾 周思齊：幫我約一下禁藥組

中信兄弟隊周思齊26日就要滿39歲，卻以高齡推進生涯單季全壘打數新高，今天對樂天桃猿隊之戰敲出本季第22轟，賽後卻說出「...

中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望

樂天桃猿隊1到3年級生加上捕手嚴宏鈞，狂掃13支安打，終場仍以7：13輸給中信兄弟隊，保住前進季後賽的一線希望，中職剩下...

日職／陳冠宇連6場出賽無失分 宋家豪挨轟3分彈

日本職棒3名台將同日登場，兩名投手同樣投0.2局，羅德隊陳冠宇將個人連續出賽無失分場次推進到6場，樂天隊宋家豪則是被轟出...

中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

中信兄弟隊38歲老將周思齊今天再度開砲，從樂天桃猿隊左投葉家淇手中敲出陽春砲，本季累積22轟，寫下生涯新高，更勝他拿下年...

中職／跨不過10勝門檻 翁瑋均更清楚明年課題

六度叩關10勝失利，樂天桃猿隊投手翁瑋均在昨天下二軍後，確定本季停留在9勝，他坦言，出賽內容越來越差，「現在的我，沒辦法...

中職／錯過10勝不遺憾 黃恩賜只怕不能打總冠軍賽

中信兄弟隊本土王牌黃恩賜，因跑步扭傷腳踝「停機」中，將在明天進牛棚練投，對於無緣單季10勝沒有遺憾，只有一心想要趕上總冠...

熱門新聞

MLB／摩頓關鍵戰就是穩 光芒繼2008年後再闖世界大賽

中職／周思齊開轟情不自禁擊掌 馬傑森：欸好像不對

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

MLB／席格開轟、布勒封鎖 道奇隊逼進國聯決勝第七戰

中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望

NBA／再嚐奪冠甜美滋味 朗多坦承數年前一度考慮提前退休

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。