日職／「完投先生」大野雄大 撼動菅野最強地位

日本職棒兩聯盟例行賽進入到最後階段，中央聯盟巨人隊魔術數字M7，最快下週即可封王，太平洋聯盟部分軟銀也逐漸擺脫羅德的糾纏，勝差拉開5.5場。

個人獎項爭奪戰也進入白熱化，尤其是象徵日職投手最高榮譽的澤村賞也在近期內從原本菅野智之（讀賣巨人）一枝獨秀的局面演變成大野雄大（中日龍）異軍突起，大大增添了這個獎項的可看性。

菅野智之今年製造最大的話題就是開幕之後一路狂勝，靠著自己本身的壓制力，並挾著巨人隊的強大戰力，締造了開幕後13連勝，刷新了岩隈久志的開幕投手最多開幕連勝紀錄。菅野智之目前投出聯盟最多的13勝領先西勇輝的10勝以及大野雄大的9勝，生涯第三座勝投王勝券在握，也比太平洋聯盟最多勝的涌井秀章11勝來得多。巨人隊今年戰績能獨走，原辰德監督的靈活指揮調度當然是頭號功臣，另外就是菅野智之，除了帳面上的13勝之外，他最大的價值在於長期固定扛巨人隊當週的第一戰先發，個人13連勝、球隊16連勝，等於讓巨人隊每週一開打就先立於不敗之地。因此如果考慮到對優勝的貢獻度，菅野智之絕對毫無疑問是澤村賞的不二人選。不過大野雄大在近期殺出，為戰局投下極大的變數。

巨人隊先發投手菅野智之本季恢復王牌身手，投出13勝1敗、防禦率2.02的優異成績，很有機會挑戰個人生涯第3座澤村賞。 圖／歐新社資料照

大野雄大的最大價值在於他的完投能力。澤村賞的選拔基準為15勝、150次奪三振、10場完投、防禦率2.50、投球局數200局、25場登板、勝率6成等7個項目。其中隨著現代棒球分工愈趨細膩，10場完投成了最難達標的項目。2000年之後的得獎者之中只有松坂大輔（2001年、12完投）、達比修有（2007年、12完投）、涌井秀章（2009年、11完投）、田中將大（2011年、14完投）、菅野智之（2018年、10完投）達成過。2016年的Kris Johnson以及2012年的攝津正甚至都只有3場完投。

大野雄大從7月31日對養樂多到9月1日對廣島連續5場完投勝，9月8日與菅野智之的正面對決雖然落敗，不過仍光榮地以0比2完投敗、連續6場比賽完投收場。他似乎嗅到了生涯首度澤村賞的味道，最近4度先發又投出3場完投、2場完封，本季累積了9場完投、5場完封，比起菅野智之的3完投、3完封高出一大截，儼然「完投先生」架式。

去年球季是澤村賞繼2000年之後、相隔19年再度出現從缺，讓各路名投們很沒面子。很大的原因就出在最後留在候選名單中的有原航平、山口俊分別只有1完投、0完投，選考委員會長堀內恆夫最後以「不想降低獎項的水準」為由說明從缺的原因。2010年起的澤村賞得主的完投場數只有2018年菅野智之的10場、2011年田中將大的14場達到兩位數。大野雄大今年在單季場數縮減為120場的情況下，至今已經投出9場完投，更顯價值非凡。

另外大野雄大的奪三振數128次、奪三振率9.09也比菅野的113次、奪三振率8.45優異。大野雄大除了可望獲得生涯第一座奪三振王，兩大強投的防禦率在上週出現黃金交叉，大野雄大如果能帶著兩大獎角逐，第一座澤村賞的勝算又將大大提高。大野經過最近4場先發合計33局0失分之後防禦率降到了1.92，反觀菅野智之在10月13日對廣島不僅終止了13連勝、吞下本季首敗，近5場有4場丟掉3分責失分之後防禦率漲到2.02，兩人近況呈現高低對比。

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菅野智之與大野雄大本季兩度正面對決都是菅野智之獲勝，其中9月8日在名古屋的正面對決，菅野投出7局0失分，大野完投雖敗猶榮，賽後菅野智之英雄惜英雄：「以同為投手的角色來說，我尊敬對手能投到最後，而對我自己而言，能在這當中取勝將是自己的一項財產 ！」

兩大強投接下來可能要到澤村賞的選考會上交鋒了。尤其菅野智之明年極有可能透過入札赴美挑戰，而大野雄大已經取得FA資格，季後如果投入FA市場勢必成為超級大物。在兩人明年都有可能雙雙身穿其他隊球衣之前的澤村賞大對決，勢必精彩可期！