中職／輸球得利是球團共業 自己若不爭氣不能怪桃猿

近來中職引發最多討論的話題，莫過於「輸球反而得利」的怪象，樂天桃猿近期「沒有太大意外」對中信兄弟三連敗，為自己保住打進季後挑戰賽一線生機，挑戰四連霸還未絕望，這三戰台灣運彩直接蓋牌不開盤。

有趣的是，今年下半季不只是樂天桃猿可以在對戰中信兄弟時輸球得利，而且理論上，也就是中信兄弟如果願意的話，還可以挑總冠軍戰對手，在例行賽對戰做「巧妙安排」，這是賽制所帶來的連鎖反應。

事實上，2017年下半季就已出現過「輸球反而得利」的詭異狀況，只是當時主角是中信兄弟，季末對桃猿抱著「必輸的決心」，運彩也沒開盤，最終如願打進季後挑戰賽，還以3勝1敗扳倒統一獅闖進總冠軍戰，與桃猿決戰，如今主客易位，命運好好玩。

還記得2017年出現「絕對不能贏」的情形，中信兄弟領隊劉志威就呼籲，賽制有檢討必要，換成任何一隊都不想碰到這樣的狀況，檢討修正賽制不合理之處。

當時中信兄弟美籍總教練史耐德也說，「任何一種賽制，不能是對輸方有利，目前正處於職業生涯最奇怪的處境，聯盟必須找到解決之道，最好的方式就是由年度勝率1、2名的球隊爭冠。」

中信兄弟在2017年靠著「輸球得利」硬是打進總冠軍賽，當時的總教練史耐德(右)就認為賽制應該要修改。 聯合報系資料照片

結果，多年過去了，中職賽制依舊相同，代表各隊都接受，也認為這是最理想的賽制，即使有意無意輸球得利，這絕對不能怪樂天桃猿，或是2017年的中信兄弟，因為現在這樣看似不合理的現象，是由現有4支球團所共同營造出來的。

洪一中是2017年桃猿總教練，對賽制當然也有看法，他認為，問題不在賽制，而是中職目前只有4隊實在太少，即使明年有5隊也算少，不論用何種賽制，一定都會出現不合理的現象，而且如果採單一球季制，季中各隊戰績拉開，就沒有球迷想進場看球了。

的確，從職棒元年開始，中職就已討論過單一球季和上、下半季球季的優缺點，採後者確實是好處較多，不然不會31年來幾乎都採此賽制，除了1998、1999年為單一球季制之外，其他年度都是上、下半季制。

過去國際棒球賽事、國內業餘比賽也常出現抓放、故意輸球的情形，以利晉級挑比較弱的對手打，或是故意「搞」同組的宿敵，讓對手無法進下一輪，近年來改制成「超級循環賽制」，就是將預賽對戰成績帶進複賽、決賽，如此一來幾乎就沒有抓放或故意輸球的空間，這個問題才解決。

中職維持此賽制完全沒問題，畢竟有利於刺激票房，但賽制的缺陷所帶來的負面觀感，這就是中職所要承擔的，如果要扭轉外界負面觀感，各球團就有必要坐下來好好討論是否有修改的必要，尤其是明年有5隊，賽程安排與賽制設計都是一大挑戰。

味全龍將在明年重回中職，5支球隊在賽制上的安排將更加不易。 味全龍隊提供

今年受疫情影響，中職領先全球職業棒球聯盟率先開打，隨後成為第一個開放球迷進場的職棒聯盟，只是中職今年真的是話題滿滿，先是上半季彈力球風波，引發比賽時間過長的問題，導致全壘打滿天飛，用球係數高達0.574。

相較之下，經過換算，韓職比賽用球係數約0.550，日職係數甚至不到0.550，中職用球真的超級彈，領隊會議決議，明年係數降至0.550左右，代表中職有心解決投低打高的問題，作法值得鼓勵。

只是，中職上個月又發生多次「台版波西條款」風暴，本壘攻防戰衝撞話題延燒好一陣子，最近又有「一心求敗」的怪象，話題指數滿點，遇到問題沒關係，有心解決即可，賽制問題確實有必要好好研議。

中華職棒今年遇上不少問題，球隊少的好數就是領隊會議一開後常常能立刻解決。 聯合報系資料照片

如果賽制沒改變也無妨，各隊從例行賽第一戰到最後一戰，每一場都要全力以赴，全力求勝，要視為單一球季，不能說季初先調整，上半季末練兵，下半季再上演絕地大反攻戲碼，否則讓別隊有操作抓放空間也無法怪誰，畢竟上半季結束富邦悍將就落後中信兄弟14場勝差、落後樂天桃猿11場勝差，假設最終富邦悍將真的無法拿到總冠軍戰門票，樂天桃猿真的晉級季後挑戰賽，那也不能怪誰，只能怪自己不爭氣了。