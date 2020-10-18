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中職／超狂成績有困擾 周思齊：幫我約一下禁藥組
中信兄弟隊周思齊26日就要滿39歲，卻以高齡推進生涯單季全壘打數新高，今天對樂天桃猿隊之戰敲出本季第22轟，賽後卻說出「我有困擾」，周思齊表示，「可不可以先叫禁藥組的抽一下我，大家都問我是不是吃藥，我可以主動要求要驗嗎？」
周思齊連兩天開砲，昨天敲出扭轉戰局的三分砲，今天則對猿隊左投葉家淇敲出陽春砲，本季第21轟、第22轟相繼出爐。
周思齊拿下年度ＭVP的2012年，敲出21發全壘打，原為他的生涯最佳成績，竟在8年後改寫生涯新高，他說：「只要努力都有機會，我也不知道今年會打這樣，還破自己的全壘打支數。」
「是不是生涯年，那是外界給的標準，我不太去看那個，只要可以繼續打球，我就覺得很棒了。」能在場上持續登峰造極，周思齊說秘訣很簡單，「有下場就是全力以赴，不會保留，教練給我的任務，就毫不保留去面對比賽。」
超狂成績背後，周思齊卻說有困擾，「可不可以叫禁藥組的抽一下我，大家都問我是不是吃藥，我可以主動要求嗎？幫我約他們一下。」
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