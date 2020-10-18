快訊

普悠瑪最終調查報告 董家大姐：可接受但不夠完整

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／超狂成績有困擾 周思齊：幫我約一下禁藥組

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
周思齊。記者余承翰／攝影
周思齊。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊26日就要滿39歲，卻以高齡推進生涯單季全壘打數新高，今天對樂天桃猿隊之戰敲出本季第22轟，賽後卻說出「我有困擾」，周思齊表示，「可不可以先叫禁藥組的抽一下我，大家都問我是不是吃藥，我可以主動要求要驗嗎？」

周思齊連兩天開砲，昨天敲出扭轉戰局的三分砲，今天則對猿隊左投葉家淇敲出陽春砲，本季第21轟、第22轟相繼出爐。

周思齊拿下年度ＭVP的2012年，敲出21發全壘打，原為他的生涯最佳成績，竟在8年後改寫生涯新高，他說：「只要努力都有機會，我也不知道今年會打這樣，還破自己的全壘打支數。」

「是不是生涯年，那是外界給的標準，我不太去看那個，只要可以繼續打球，我就覺得很棒了。」能在場上持續登峰造極，周思齊說秘訣很簡單，「有下場就是全力以赴，不會保留，教練給我的任務，就毫不保留去面對比賽。」

超狂成績背後，周思齊卻說有困擾，「可不可以叫禁藥組的抽一下我，大家都問我是不是吃藥，我可以主動要求嗎？幫我約他們一下。」

周思齊 中信兄弟

延伸閱讀

中職／周思齊連兩天開轟 兄弟9比3領先桃猿

中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

中職／周思齊開轟情不自禁擊掌 馬傑森：欸好像不對

我是MVP／沒想過年紀 周思齊21轟平個人生涯最多

相關新聞

中職／超狂成績有困擾 周思齊：幫我約一下禁藥組

中信兄弟隊周思齊26日就要滿39歲，卻以高齡推進生涯單季全壘打數新高，今天對樂天桃猿隊之戰敲出本季第22轟，賽後卻說出「...

中職／詹子賢膝蓋撞牆退場 傷勢無大礙

中信兄弟隊備戰總冠軍賽，接連出現主力傷兵，日前已掛彩林智勝和張志豪，今天詹子賢也為了接球，撞上全壘打牆護墊，提前退場休息...

中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望

樂天桃猿隊1到3年級生加上捕手嚴宏鈞，狂掃13支安打，終場仍以7：13輸給中信兄弟隊，保住前進季後賽的一線希望，中職剩下...

中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

中信兄弟隊38歲老將周思齊今天再度開砲，從樂天桃猿隊左投葉家淇手中敲出陽春砲，本季累積22轟，寫下生涯新高，更勝他拿下年...

日職／神似北斗神拳主角？陳偉殷球衣綽號「拳四郎」

羅德隊於今天在官方推特上傳一張陳偉殷的照片，是陳偉殷拿著「綽號球衣」，取名為「KENSHIRO」(拳四郎)，之所以取名這個綽號，官方推特說就是他神似北斗神拳的主角。 對於這件球衣，日本網友也寄以

中職／兄弟備戰總冠軍賽有課題 要找出更多攻勢開關

已經手握總冠軍賽門票，中信兄弟隊整兵有課題待解，總教練丘昌榮被問到接下來的調整重點，苦笑說：「打擊，就是打擊。」他坦言，...

日職／陳冠宇連6場出賽無失分 宋家豪挨轟3分彈

日本職棒3名台將同日登場，兩名投手同樣投0.2局，羅德隊陳冠宇將個人連續出賽無失分場次推進到6場，樂天隊宋家豪則是被轟出...

中職／跨不過10勝門檻 翁瑋均更清楚明年課題

六度叩關10勝失利，樂天桃猿隊投手翁瑋均在昨天下二軍後，確定本季停留在9勝，他坦言，出賽內容越來越差，「現在的我，沒辦法...

中職／錯過10勝不遺憾 黃恩賜只怕不能打總冠軍賽

中信兄弟隊本土王牌黃恩賜，因跑步扭傷腳踝「停機」中，將在明天進牛棚練投，對於無緣單季10勝沒有遺憾，只有一心想要趕上總冠...

中職／林澤彬季初錯失機會曾偷哭 一軍首安出爐不意外

樂天桃猿隊野手林澤彬原本季初就有機會上到一軍，因為傷勢影響直到球季尾聲才完成一軍初登場，他透露因錯失機會曾偷哭，昨天一軍...

中職／21日抓悍將派誰先發 猿隊有想法但不能說

樂天桃猿隊今天打完「輸球才能晉級」的比賽後，下周有望收起尷尬的心情出賽，面對富邦悍將隊一戰將推出誰先發？總教練曾豪駒說：...

中職／周思齊開轟情不自禁擊掌 馬傑森：欸好像不對

樂天桃猿隊首輪指名馬傑森昨天「開箱」，成為第一批發芽的「球芽」種子，創立「球芽基金」的周思齊昨天同場敲出逆轉三分砲，繞壘...

熱門新聞

中職／周思齊轟出三分砲 繞壘特意與馬傑森擊掌

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

MLB／席格開轟、布勒封鎖 道奇隊逼進國聯決勝第七戰

MLB／摩頓關鍵戰就是穩 光芒繼2008年後再闖世界大賽

NBA／再嚐奪冠甜美滋味 朗多坦承數年前一度考慮提前退休

P聯盟／高國豪首秀飆30分 成力煥：豪酸可以冷靜一下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。