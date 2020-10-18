中職／詹子賢膝蓋撞牆退場 傷勢無大礙

中信兄弟隊備戰總冠軍賽，接連出現主力傷兵，日前已掛彩林智勝和張志豪，今天詹子賢也為了接球，撞上全壘打牆護墊，提前退場休息。總教練丘昌榮賽後表示，詹子賢撞到膝蓋，傷勢應無大礙。

兄弟已經確定有總冠軍賽可打，且握有主場優勢，進入為總冠軍賽備戰階段，球團規畫本周的休兵日以戰術演練為主，下周則會找味全龍隊打兩場比賽。

現在還有更麻煩的問題，兄弟先前已陸續傷了林智勝與張志豪，黃恩賜的腳踝傷勢也在持續養傷中，教練團密切觀察他們的復原狀況，已經為此燒腦，今天還多了傷兵掛號。

第七局楊瑞承的打席，打向左外野界外區，左外野手詹子賢嘗試接球，膝蓋撞上護墊後倒地，教練團隨即改換上陳文杰接替守備，詹子賢一跛一跛走下場。

丘昌榮當時從板凳區橫跨大半場，直接走到左外野了解狀況，他表示，據防護員回報，詹子賢傷勢還好、沒有大礙。