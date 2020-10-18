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中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望
樂天桃猿隊1到3年級生加上捕手嚴宏鈞，狂掃13支安打，終場仍以7：13輸給中信兄弟隊，保住前進季後賽的一線希望，中職剩下最後4場補賽，猿隊還要寄望兄弟的戰績趕上富邦悍將與統一獅隊，逆襲搶下下半季冠軍，才能收下季後賽門票。
輸球有利晉級的一戰，猿隊今天推出莊昕諺先發，他在二軍只有10場後援經驗，一軍首戰就是先發，全場第1球由球隊收回為他留作紀念，第2球砸到王威晨身上形成觸身球，第3球就被潘志芳敲成三壘打，帶有1分打點，3球就體驗在一軍丟掉的第1分。
明天將滿20歲的莊昕諺，一軍處女秀最終先發投2局，被敲6安打、責失5分。
猿隊度過兩個沒失分的半局，第五局又讓兄弟打了一輪，持續擴大分數差距。周思齊單場3安打，在第六局敲出陽春砲，本季22轟改寫生涯新高。
猿隊連兩戰以大量新秀作戰，今天的13支安打，有10安是近三年加盟的新秀所敲，另3支則為嚴宏鈞敲出，其中又以昨天在一軍初登板的林澤彬最亮眼，單場4打數敲出4安打，在猿隊必須輸球保有季後賽機會的兩戰，合計8打數敲出6安打。
兄弟洋投米蘭達先發5局，被敲7安打、失3分（責失2分），收下第10勝，為中職本季第六位達陣10勝的投手。
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