日職／陳冠宇連6場出賽無失分 宋家豪挨轟3分彈

日本職棒3名台將同日登場，兩名投手同樣投0.2局，羅德隊陳冠宇將個人連續出賽無失分場次推進到6場，樂天隊宋家豪則是被轟出三分砲，丟掉4分；西武隊吳念庭1打席無安打。

羅德先發投手美馬學投5.1局失5分（4責失），最終也以2：5輸給火腿隊，陳冠宇在6局，1人出局，二三壘有人時上場，先讓宇佐見真吾敲出投手前滾地，夾殺掉三壘跑者，但隨後連投2個四壞保送，失1分算在美馬學帳上，再三振掉近藤健介止血。

陳冠宇總計0.2局沒有被敲安打，但出現2次四壞，無失分，個人上次登板失分已是9月19日，防禦率下降到3.18。

樂天與軟銀隊之戰前7局打完以4：4戰平，8局下樂天隊牧田和久在1出局二壘有人時，被連敲2支二壘打，丟掉2分，宋家豪接手後，先被中村晃敲安，形成一三壘有人，隨後暴投丟掉1分，算牧田和久失分。

宋家豪接下來雖讓柳田悠岐敲出滾地出局，但又被連敲2安，丟掉1分外，壘包上還有兩人，此時面對真砂勇介，一顆135公里的滑球被敲成左外野三分砲，好不容易解決掉牧原大成才退場，宋家豪總計0.2局被敲4安，失4分，防禦率來到6.94。

吳念庭在對歐力士隊之戰，7局上代替山川穂高上場守一壘，8局下在1出局、一壘有人時，犧牲打推進壘包，雖然西武隊未能再添分，最終仍以3：2擊敗歐力士隊。