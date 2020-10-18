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中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

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中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊周思齊打出個人本季第22轟。
中信兄弟隊周思齊打出個人本季第22轟。

中信兄弟隊38歲老將周思齊今天再度開砲，從樂天桃猿隊左投葉家淇手中敲出陽春砲，本季累積22轟，寫下生涯新高，更勝他拿下年度MVP的2012年。

周思齊在2012年敲出21發全壘打時，年紀為30歲，正值當打之年；10月26日就要滿39歲的他，卻在今年譜寫另一個生涯年，昨天面對猿隊之戰第八局敲出逆轉三分砲，本季第21轟出爐，今天再於第六局開轟，生涯新高的單季第22轟也跟著報到。

昨天開轟繞壘時，周思齊與猿隊新秀馬傑森的擊掌成為話題，馬傑森今天賽前透露，擊完掌後就覺得「欸，這樣不對」，總教練曾豪駒也虧「要再教育」。

今天周思齊再度開砲，他在繞過二壘時同樣伸出手來，馬傑森這次忍住他的情不自禁，只上演「空氣擊掌」。

周思齊 樂天桃猿 中信兄弟

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