中職／跨不過10勝門檻 翁瑋均更清楚明年課題

六度叩關10勝失利，樂天桃猿隊投手翁瑋均在昨天下二軍後，確定本季停留在9勝，他坦言，出賽內容越來越差，「現在的我，沒辦法為球隊貢獻。」經歷待在先發輪值的完整球季，他也更清楚自己的課題，「局數吃多一點，防禦率修一點，勝投我覺得是其次。」

翁瑋均是本季最早達到9勝的本土投手，但接下來6場出賽都無緣拿下勝投，防禦率持續飆高，在本季「關機」後，確定今年以9勝7敗、防禦率7.02作收。

翁瑋均表示，「去年是斷斷續續出賽，今年是真的投完一整季，教練團是說局數到了、該休息，雖然自己是覺得我還可以，但是整體看起來就是成績有往下掉。」翁瑋均本季共吃109局，排名本土投手第二多，用球數1937球則為土投最多。

單季10勝被視為是否為一位優秀先發投手的指標，翁瑋均坦言，有機會，大家都會想拚拚看，就連隊友梁家榮也跟他說：「9勝是個門檻，會不會過就看你自己啦！」他苦笑說：「結果丟6場丟不過。」

不只是他，中信兄弟隊黃恩賜和富邦悍將隊江國豪都在累積9勝後，遇到傷勢來亂，今年原本看似有望多位年輕世代一起晉身10勝級投手，最終都「卡關」停在9勝，翁瑋均也覺得可惜，「我是丟6場拿不到，他們是想丟結果沒機會了。」但轉念一想，「明年也都還很年輕啊！」

經歷今年整年待在先發輪值裡出賽，翁瑋均也更清楚明年給自己的課題，「今年給自己的目標，沒設到那麼高。」可以拿到9勝早已超乎預期，他說：「今年就結束了，沒拿到10勝，給自己明年一個目標也好。」