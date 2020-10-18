中職／錯過10勝不遺憾 黃恩賜只怕不能打總冠軍賽

中信兄弟隊本土王牌黃恩賜，因跑步扭傷腳踝「停機」中，將在明天進牛棚練投，對於無緣單季10勝沒有遺憾，只有一心想要趕上總冠軍賽，「拚了啊，好不容易都走到這裡了，不能打總冠軍賽我會後悔。」

黃恩賜上半季豪取7連勝，但接下來因疲勞與傷勢先後停戰，10月7日才剛以先發7局失1分摘下第9勝，隨即在隔天與投手教練佛斯特一起跑步時，不慎踩到球造成腳踝扭傷，下放二軍養傷。

黃恩賜談當天受傷狀況也覺得很無言，「那天真的很勤奮，集中力都在教練腳上，努力要跟上他，想說球來打到就打到，不要踩到球就好，結果就踩到球了，學長都說我天兵。」

儘管無緣挑戰10勝，但他沒有任何猶豫就回答：「不遺憾」，黃恩賜說：「就像學長說的，這只是一個數字而已，是你的就是你的，不能強求，真的狀況不好，為了這一勝硬丟也是傷害。」

比起勝投，他現在更掛心總冠軍，「要好就大家一起好，我的個人成績沒有總冠軍賽重要。」黃恩賜說，「球隊都那麼久沒拿到總冠軍了，現在好不容易走到這裡，當然要拿到總冠軍。」

兄弟上一冠已是2010年，黃恩賜則無總冠軍賽出賽經驗，「去年打總冠軍賽時，我已經在下面（二軍），為我的春訓做準備了。」今年不想因傷錯過總冠軍賽，他坦言心情會急，「手都開過刀了，那個被傷繃住的感覺，很想趕快離開。」