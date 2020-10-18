中職／21日抓悍將派誰先發 猿隊有想法但不能說

樂天桃猿隊今天打完「輸球才能晉級」的比賽後，下周有望收起尷尬的心情出賽，面對富邦悍將隊一戰將推出誰先發？總教練曾豪駒說：「有想法，但現在無可告知。」

悍將隊占據下半季龍頭，領先統一獅隊0.5場勝差，保有只要自己全贏就能封王，不必看對手臉色的空間，周二起依序對戰中信兄弟、樂天桃猿隊和統一獅隊，不意外將對上對手全推出洋投先發。

兄弟總教練丘昌榮表示，周二在洲際球場與悍將隊一戰，「理論上是羅傑斯先發」；猿隊周三遭遇悍將隊，先發投手也已有想法，但目前不透露。

猿隊兩位先發洋投霸能與卡本特，前場先發分別為13與14日，到周三一戰都已有充足休息天數，預料將全數押上對決悍將隊，只差在誰先上。

猿隊早已無緣下半季冠軍，想要進入季後賽，必須靠兄弟包辦上、下半季冠軍，才能與獅隊先打季後賽挑戰賽，保有挑戰四連霸的機會，若兄弟周二取勝悍將隊，猿隊勢必也要想辦法抓下悍將隊，傾全力將兄弟拱上王座。