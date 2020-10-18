快訊

中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林澤彬季初錯失機會曾偷哭 一軍首安出爐不意外

中央社 / 桃園18日電
中華職棒17日在桃園球場進行中信兄弟隊與樂天桃猿隊的賽事，桃猿新秀林澤彬順利敲出生涯首安，生涯首打點也入帳。中央社
中華職棒17日在桃園球場進行中信兄弟隊與樂天桃猿隊的賽事，桃猿新秀林澤彬順利敲出生涯首安，生涯首打點也入帳。中央社

樂天桃猿隊野手林澤彬原本季初就有機會上到一軍，因為傷勢影響直到球季尾聲才完成一軍初登場，他透露因錯失機會曾偷哭，昨天一軍首安、首打點都出爐則不意外、自評狀況不錯。

中職樂天桃猿隊野手林澤彬今年春訓狀況不錯，也被教練團點名有機會季初就上到一軍，但接連左腳小腿拉傷、腳踝扭傷而錯過機會，林澤彬直言很可惜，學長也有跟他說那個時機點如果沒有傷勢，應該就是一軍需要的戰力。

林澤彬為2019年季中選秀桃猿隊第3輪選進內野手，去年先在二軍磨練，總計11場出賽20打數敲出4支安打，打擊率2成，林澤彬今年春訓調整狀況不錯，本季二軍出賽42場敲出41支安打，包括6發全壘打、打擊率3成18。

林澤彬自評今年打擊進步多，最主要原因是心態的調整，上場打擊更有想法，知道不同局面應該扮演不同角色，該推進、還是該放手打，讓長打發揮要視戰況而定，轉換想法、打出成績，也讓自己更有自信心。

林澤彬昨天一軍初登場先發打第8棒、守二壘，2局看著今年季中選秀加盟的野手馬傑森敲出生涯首安，林澤彬想著要跟馬傑森一樣，1人出局、壘上有人，林澤彬敲出左外野方向安打，送回昨天比賽團隊唯一1分。

林澤彬4局打擊機會敲出個人單場第2安，昨天總計4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，生涯首安、守打點都出爐；林澤彬表示，之前在二軍時有打過昨天中信兄弟先發投手德保拉的球，攻擊掌握沒有太大問題，首安出現不意外，因為打局近況不錯，首打點這麼快出爐倒是沒有想到。

桃猿隊總教練曾豪駒表示有看到林澤彬的進步，包括守備的穩定度和打擊，年輕選手場上表現不輸資深球員，會繼續給他們機會，相信也會成為他們很好的經驗和成長養分。

樂天桃猿 選秀 中職

延伸閱讀

中職／周思齊開轟情不自禁擊掌 馬傑森：欸好像不對

中職／交手猿新秀 周董：未來會很強

中職／看到開轟放下心中大石 德保拉不在意三冠王

中職／周思齊三分砲逆轉 猿隊仍有季後賽機會

相關新聞

中職／更勝奪年度MVP那年 周思齊22轟改寫生涯新高

中信兄弟隊38歲老將周思齊今天再度開砲，從樂天桃猿隊左投葉家淇手中敲出陽春砲，本季累積22轟，寫下生涯新高，更勝他拿下年...

日職／神似北斗神拳主角？陳偉殷球衣綽號「拳四郎」

羅德隊於今天在官方推特上傳一張陳偉殷的照片，是陳偉殷拿著「綽號球衣」，取名為「KENSHIRO」(拳四郎)，之所以取名這個綽號，官方推特說就是他神似北斗神拳的主角。 對於這件球衣，日本網友也寄以

中職／周思齊開轟情不自禁擊掌 馬傑森：欸好像不對

樂天桃猿隊首輪指名馬傑森昨天「開箱」，成為第一批發芽的「球芽」種子，創立「球芽基金」的周思齊昨天同場敲出逆轉三分砲，繞壘...

中職／21日抓悍將派誰先發 猿隊有想法但不能說

樂天桃猿隊今天打完「輸球才能晉級」的比賽後，下周有望收起尷尬的心情出賽，面對富邦悍將隊一戰將推出誰先發？總教練曾豪駒說：...

中職／兄弟備戰總冠軍賽有課題 要找出更多攻勢開關

已經手握總冠軍賽門票，中信兄弟隊整兵有課題待解，總教練丘昌榮被問到接下來的調整重點，苦笑說：「打擊，就是打擊。」他坦言，...

日職／宋家豪後援0.2局挨轟失4分 陳冠宇中繼無失分

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板，投0.2局挨轟、失掉4分責失分，連兩場出賽掉分，樂天終場以4比11不敵軟銀鷹隊；羅...

中職／跨不過10勝門檻 翁瑋均更清楚明年課題

六度叩關10勝失利，樂天桃猿隊投手翁瑋均在昨天下二軍後，確定本季停留在9勝，他坦言，出賽內容越來越差，「現在的我，沒辦法...

中職／錯過10勝不遺憾 黃恩賜只怕不能打總冠軍賽

中信兄弟隊本土王牌黃恩賜，因跑步扭傷腳踝「停機」中，將在明天進牛棚練投，對於無緣單季10勝沒有遺憾，只有一心想要趕上總冠...

中職／林澤彬季初錯失機會曾偷哭 一軍首安出爐不意外

樂天桃猿隊野手林澤彬原本季初就有機會上到一軍，因為傷勢影響直到球季尾聲才完成一軍初登場，他透露因錯失機會曾偷哭，昨天一軍...

中職／交手猿新秀 周董：未來會很強

中信兄弟隊悶了7局，8局上周思齊的三分砲打開攻勢，單局攻下11分，最終以11：1擊敗樂天桃猿隊，保有爭取下半季冠軍的資格...

日職／吃定西武 張奕奪第2勝

日職西武隊昨天舉行「台灣日」活動，歐力士隊剛好排出台灣投手張奕先發，配角變成主角，以6局、無失分的優質表現，率隊4：1擊...

中職／教練：練投太少 跟不上打者進步

單季10勝的投手數量少，原因很多，本土投手的質量不足、打者技巧進步都是其一，外籍洋將更替頻率大也有影響。

熱門新聞

中職／周思齊轟出三分砲 繞壘特意與馬傑森擊掌

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

NBA／遭控不尊重詹皇遭圍剿 史培特斯澄清無此意

MLB／席格開轟、布勒封鎖 道奇隊逼進國聯決勝第七戰

中職／猿隊莊昕諺生日前一天先發 想對決的人已退休

MLB／摩頓關鍵戰就是穩 光芒繼2008年後再闖世界大賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。