中職／林澤彬季初錯失機會曾偷哭 一軍首安出爐不意外

樂天桃猿隊野手林澤彬原本季初就有機會上到一軍，因為傷勢影響直到球季尾聲才完成一軍初登場，他透露因錯失機會曾偷哭，昨天一軍首安、首打點都出爐則不意外、自評狀況不錯。

中職樂天桃猿隊野手林澤彬今年春訓狀況不錯，也被教練團點名有機會季初就上到一軍，但接連左腳小腿拉傷、腳踝扭傷而錯過機會，林澤彬直言很可惜，學長也有跟他說那個時機點如果沒有傷勢，應該就是一軍需要的戰力。

林澤彬為2019年季中選秀桃猿隊第3輪選進內野手，去年先在二軍磨練，總計11場出賽20打數敲出4支安打，打擊率2成，林澤彬今年春訓調整狀況不錯，本季二軍出賽42場敲出41支安打，包括6發全壘打、打擊率3成18。

林澤彬自評今年打擊進步多，最主要原因是心態的調整，上場打擊更有想法，知道不同局面應該扮演不同角色，該推進、還是該放手打，讓長打發揮要視戰況而定，轉換想法、打出成績，也讓自己更有自信心。

林澤彬昨天一軍初登場先發打第8棒、守二壘，2局看著今年季中選秀加盟的野手馬傑森敲出生涯首安，林澤彬想著要跟馬傑森一樣，1人出局、壘上有人，林澤彬敲出左外野方向安打，送回昨天比賽團隊唯一1分。

林澤彬4局打擊機會敲出個人單場第2安，昨天總計4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，生涯首安、守打點都出爐；林澤彬表示，之前在二軍時有打過昨天中信兄弟先發投手德保拉的球，攻擊掌握沒有太大問題，首安出現不意外，因為打局近況不錯，首打點這麼快出爐倒是沒有想到。

桃猿隊總教練曾豪駒表示有看到林澤彬的進步，包括守備的穩定度和打擊，年輕選手場上表現不輸資深球員，會繼續給他們機會，相信也會成為他們很好的經驗和成長養分。