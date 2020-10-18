中職／兄弟備戰總冠軍賽有課題 要找出更多攻勢開關

已經手握總冠軍賽門票，中信兄弟隊整兵有課題待解，總教練丘昌榮被問到接下來的調整重點，苦笑說：「打擊，就是打擊。」他坦言，球隊要打開攻勢，不能永遠都只靠周思齊幾位老將，需要有更多人跳出來，「球隊要拿到冠軍，需要有人可以跳出來，可以有越多這樣的選手當然越好。」

兄弟昨天與樂天桃猿隊一戰，是猿隊必須輸才能保有打季後賽機會的比賽，猿隊以大量新秀應戰，先發投手推出張喜凱，但兄弟陷入苦戰，打完前七局還處於0：1落後，直到第八局才由周思齊的三分砲打開攻勢，兄弟單局灌進11分。

今天賽前被問到球隊在總冠軍賽還需調整的重點，丘昌榮表示，「打擊，就是打擊。」他提到，「大家都很努力，但打線上沒那麼順，一直以來都是有人跳出來時，心情上、壓力上比較能夠放鬆。」

他指出，今年多由周思齊扮演關鍵時刻打開攻勢的角色，「他在這方面的經驗、對比賽的判斷，比較能夠承受這樣的壓力。」

丘總表示，兄弟先發九棒擺出來，以周思齊、王威晨的抗壓較好，詹子賢與許基宏也不錯，但偶爾還是有在關鍵時刻比較猶豫的狀況，「其他選手就比較年輕，在這方面比較不足，教練要協助選手突破。」但問題在於，「這是練習無法做到的，想用情境訓練加強很難，還是必須要靠比賽經驗累積。」

總冠軍賽需要有人可以跳出來扮演英雄，丘總說：「每個人都有機會，越多這樣的選手當然越好。」他舉例，2014年拿下總冠軍賽MVP的余德龍，就是意料之外的伏兵，「不管是中心打線或前後棒次，都有機會扮演這樣的角色。」