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日職／神似北斗神拳主角？陳偉殷球衣綽號「拳四郎」
羅德隊於今天在官方推特上傳一張陳偉殷的照片，是陳偉殷拿著「綽號球衣」，取名為「KENSHIRO」(拳四郎)，之所以取名這個綽號，官方推特說就是他神似北斗神拳的主角。
對於這件球衣，日本網友也寄以祝福，希望陳偉殷能幫助到球隊。
チェン・ウェイン投手のニックネームはケンシロウ。ドラゴンズ時代に北斗の拳の主人公に似ているからと呼ばれていたみたいです。(広報) #chibalotte #マリンフェスタ pic.twitter.com/CvOrnmosJo— 千葉ロッテマリーンズ (@Chiba_Lotte) October 18, 2020
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