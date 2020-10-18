日職／神似北斗神拳主角？陳偉殷球衣綽號「拳四郎」

羅德隊於今天在官方推特上傳一張陳偉殷的照片，是陳偉殷拿著「綽號球衣」，取名為「KENSHIRO」(拳四郎)，之所以取名這個綽號，官方推特說就是他神似北斗神拳的主角。

對於這件球衣，日本網友也寄以祝福，希望陳偉殷能幫助到球隊。