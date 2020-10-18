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中職／周思齊開轟情不自禁擊掌 馬傑森：欸好像不對

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中華職棒17日在桃園球場進行中信兄弟隊與樂天桃猿隊的賽事，因兄弟周思齊（右）創立的球芽基金會曾贊助桃猿新秀馬傑森（左）獎學金，當周思齊開轟繞壘時，還特地與馬傑森擊掌。中央社
中華職棒17日在桃園球場進行中信兄弟隊與樂天桃猿隊的賽事，因兄弟周思齊（右）創立的球芽基金會曾贊助桃猿新秀馬傑森（左）獎學金，當周思齊開轟繞壘時，還特地與馬傑森擊掌。中央社

樂天桃猿隊首輪指名馬傑森昨天「開箱」，成為第一批發芽的「球芽」種子，創立「球芽基金」的周思齊昨天同場敲出逆轉三分砲，繞壘時與馬傑森擊掌，成為場上溫馨畫面，馬傑森對此則笑說，擊完掌後就有想到，「欸，這樣好像不對。」

猿隊這兩天比賽啟用大量新秀作戰，今年選秀首輪指名選進的馬傑森，也意外在球季尾聲提前演出初登板，全場4打數敲出1支安打，面對中信兄弟左投、三冠王德保拉，第一球就搞定生涯首安。

馬傑森表示，賽前有看德保拉的影片，喜歡的球就攻擊；被笑說第一球就喜歡，他說：「就是鎖定直球，來了就打。」

回憶處女秀，馬傑森表示，「沒有特別想什麼，想辦法跟上投手節奏。」首次在那麼多球迷面前出賽，並未因此讓他太過緊張，「就是專注在比賽裡，沒有去聽加油聲。」

周思齊昨天敲出扭轉戰局的三分砲，繞過二壘時，看著馬傑森露出會心一笑，接著就上演擊掌畫面。馬傑森表示，原本沒有想要擊掌，「看到他好像要伸手，所以就伸了出去。」他也笑說，擊完掌後就覺得，「欸，這樣好像不對。」

猿隊總教練曾豪駒則透露，當下沒有看到畫面，事後看了報導才知道，也笑說：「私底下情不自禁就好了，要再教育一下。」評價「大物」新秀的首戰表現，曾總表示，「感覺得出來有緊張，但有表現出應有水準，還要多看幾場才看觀察優點和缺失，會讓他從游擊出發。」

周思齊 德保拉 樂天桃猿 中職

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