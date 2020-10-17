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中職／看到開轟放下心中大石 德保拉不在意三冠王

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊投手德保拉。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊投手德保拉。記者余承翰／攝影

德保拉今天繳出8局失1分的好投，也在8局上等到隊友火力支援，幫助中信兄弟隊以11：1擊敗樂天桃猿隊，拿下個人本季第16勝後，「三冠王」的地位更加穩固。

猿隊先發打線有4人是近3年選進的新人，馬傑森、林澤彬更是首次在一軍出賽，卻在2局雙雙攻破德保拉，馬傑森生涯首打席敲安、林澤彬則在一、二壘有人時，敲出首安、首打點。

不過德保拉隨後回穩，第3到8局僅被敲出2安，德保拉表示，「剛開始面對比較多新人，還不太適應，後來改用內外角、高低球路去搭配，想辦法不讓他們擊到球。」

不過兄弟打線前7局都未得分，直到8局上才一次給予11分的支援，德保拉表示，對於球隊單局拿下11分並不意外，「我們的打線本來就很能打，前面沒有分數比較驚訝，不過後來有打回來，果然很強。」

德保拉也回憶，前面球隊處於0：1落後時，士氣有些低迷，也在想有無辦法幫助球隊，「後來8局開始敲出安打，放下心中石頭的感覺，球隊就是要這樣，不要認輸，朝贏球的方向去邁進。」

德保拉目前以16勝、防禦率3.21、186次三振位居投手「三冠王」，富邦悍將隊索沙則以15勝、防禦率3.53、165次三振，位居第二。

由於索沙應只剩一場先發機會，德保拉三冠王入袋機會高，德保拉表示：「過程中就是相信自己，投手教練佛斯特這一年來也一直提醒自己，給出好的建議，其實沒想過獎項的事，就是專注在自己的訓練上。」

德保拉 索沙 樂天桃猿

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