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中職／兄弟後段才逆轉 周思齊：桃猿未來10年難打
樂天桃猿隊排出大量新秀新發，不過中信兄弟隊打得辛苦，直到8局上才靠著周思齊一棒點燃攻勢，單局攻下11分，以11：1拿下勝利，周思齊給予對手高度評價，「桃猿未來10年很難打。」
猿隊今天先發投手張喜凱，投5局無失分，僅被王威晨、岳東華敲出安打，接手的劉昱言投2局，演出六上六下，對於前7局打線靜悄悄，兄弟總教練丘昌榮賽後面色凝重，直言：「打得很不好。」
張喜凱前一場中繼對兄弟，3局丟掉4分，今天卻投出好表現，丘昌榮認為，「我們自己打得有點急，有些綁手綁腳，周思齊那發全壘打之後，才放開來打，有些球員上一軍不久，搭配、信心都還要提升。」
兄弟在8局上從周思齊的三分砲開始，不僅先逆轉比數，單局9支安打，攻下11分，其中許基宏生涯第2次在單局敲出2支二壘打，是中職史上第一人。
周思齊開轟後，本季累積21發全壘打，追平個人在2012年創下的單季最多轟紀錄，38歲的周思齊打得跟30歲時一樣，他表示：「沒想過年紀的問題，球進入設定的好球帶，就是全力攻擊。」
不過看到對手排出的年輕陣容，無論是下勾投手張喜凱，或是「球芽基金」培育出的馬傑森，周思齊認為：「桃猿未來10年會很強，會是難纏的對手，當然我們也不弱。」
周思齊在開轟繞壘時來不及與馬傑森多聊，只能擊掌示意，不過後來兩人有機會聊天，周思齊問他是否緊張？馬傑森回答：「敲出安打後有比較好。」
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